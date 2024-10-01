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Між Шахтарем та Поліссям розгорівся скандал

1 жовтня 2024 12:45
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Конфлікт між Поліссям і Шахтарем: скандал через гравця молодіжки
Матч "Шахтар" — "Полісся". Фото: ФК "Полісся"
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

Між житомирським "Поліссям" та донецьким "Шахтарем" може виникнути справжній конфлікт. Щоправда, це станеться лише тоді, якщо гравець "гірників" не вибачиться.

"Полісся" у соцмережах звинуватило захисника молодіжної команди "Шахтаря" Дмитра Стрільчука в провокуванні скандалу.

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"Полісся" обурилося відео зі Стрільчуком, яке опинилося в соціальних мережах. На ролику гравець зневажливо говорив про "Полісся", коли побачив автобус житомирян. Футболіст висловив образи в бік "вовків".

У "Поліссі" залишились обуреними поведінкою юного гравця "Шахтаря" та закликало донецький клуб вжити заходів проти футболіста.

"ФК Полісся обурений публічною поведінкою гравця ФК "Шахтар". Закликаємо керівництво ФК "Шахтар" вжити заходів та дотримуватися взаємної поваги. ФК "Полісся" засуджує прояви неповаги та непристойних образ в інформаційному просторі", — йдеться у заяві клубу.

Зазначимо, що основні команди "Шахтаря" та "Полісся" грали цього сезону й перемогу з рахунком 1:0 здобули житомиряни.

Нагадаємо, "Шахтар" може віддати Судакова до легендарного французького клубу.

Головний тренер "Шахтаря" може невдовзі залишити команду. Відомо хто може його замінити.

футбол ФК Шахтар УПЛ Полісся образи

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