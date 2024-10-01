Конфликт между Полесьем и Шахтером: скандал из-за игрока молодежки

Матч "Шахтер" — "Полесье". Фото: ФК "Полесье"

Между житомирским "Полесьем" и донецким "Шахтером" может возникнуть настоящий конфликт. Правда, это произойдет, только если футболист "горняков" не извинится.

"Полесье" в соцсетях обвинило защитника молодежной команды "Шахтера" Дмитрия Стрельчука в провоцировании скандала.

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Что произошло между командами

"Полесье" возмутилось видео со Стрельчуком, оказавшимся в социальных сетях. На ролике игрок пренебрежительно говорил о "Полесье", когда увидел автобус житомирян. Футболист выразил обидные слова в сторону "волков".

В "Полесье" остались возмущенными поведением юного игрока "Шахтера" и призвало донецкий клуб принять меры против футболиста.

"ФК "Полесье" возмущен публичным поведением игрока ФК "Шахтер". Призываем руководство ФК "Шахтер" принять меры и соблюдать взаимное уважение. ФК "Полесье" осуждает проявления неуважения и непристойных оскорблений в информационном пространстве", — говорится в заявлении клуба.

Отметим, что основные команды "Шахтера" и "Полесья" играли в этом сезоне и победу со счетом 1:0 одержали житомиряне.

Напомним, "Шахтер" может отдать Судакова в легендарный французский клуб.

Главный тренер "Шахтера" может вскоре покинуть команду. Известно, кто может его заменить.