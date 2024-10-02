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Судаков ответил на критику болельщиков и сделал заявление перед важным матчем

2 октября 2024 10:35
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Георгий объяснил причину неудач Шахтера в нынешнем сезоне
Георгий Судаков во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Георгий Судаков рассчитывает на удачный результат матча против итальянской "Аталанты". Футболист не сомневается, что "горняки" смогут справиться с неудачами этого сезона. 

Судаков пообещал болельщикам порадовать их хорошими результатами, сообщает официальный сайт "Шахтера". 

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В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет с "Аталантой". Обе команды завершили свои прошлые поединки в турнире с одинаковым счетом 0:0. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков забивает гол. Фото: пресс-служба "Шахтера"

"Горняки" часто теряют очки в матчах нынешнего сезона, но Георгий Судаков не сомневается, что скоро эта неудачная серия останется в прошлом. Полузащитник заявил, что все футболисты доверяют тренерскому штабу и упорно работают над тем, чтобы исправить ситуацию. 

Как "Шахтер" сыграет с "Аталантой" 

Судаков сравнил соперника своей команды с другой итальянской командой, которой "горняки" противостояли в прошлом туре Лиги чемпионов. Хавбек "Шахтера" считает, что "Болонья" и "Аталанта" играют в схожем стиле. 

"Нам необходимо отталкиваться от своей игры и действовать немного более агрессивно с мячом. Мы пытались играть в свой футбол с "Болоньей", что-то удавалось, что-то нет. Надеюсь, в матче с Аталантой мы сможем проявить себя и продемонстрировать свой уровень", — объяснил Судаков. 

Поединок "Шахтера" с "Аталантой" пройдет в среду, второго октября. Матч начнется в 19:45 по киевскому времени. 

Напомним, "Шахтер" может сменить тренера в случае, если команда продолжит терять очки в УПЛ и Лиге чемпионов. 

А защитник сборной Украины Александр Зинченко готовится к смене команды из-за недостатка игрового времени. 

спорт футбол ФК Шахтер Лига чемпионов Георгий Судаков

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