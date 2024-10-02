Георгій пояснив причину невдач Шахтаря цього сезону

Георгій Судаков під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Півзахисник збірної України та донецького "Шахтаря" Георгій Судаков розраховує на вдалий результат матчу проти італійської "Аталанти". Футболіст не сумнівається, що "гірники" зможуть впоратися із невдачами цього сезону.

Судаков пообіцяв уболівальникам порадувати їх добрими результатами, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

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У матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє з "Аталантою". Обидві команди завершили свої минулі поєдинки у турнірі з однаковим рахунком 0:0.

Георгій Судаков забиває гол. Фото: пресслужба "Шахтаря"

"Гірники" часто втрачають очки у матчах нинішнього сезону, але Георгій Судаков не сумнівається, що незабаром ця невдала серія залишиться у минулому. Півзахисник заявив, що всі футболісти довіряють тренерському штабу і працюють над тим, щоб виправити ситуацію.

Як "Шахтар" зіграє з "Аталантою"

Судаков порівняв суперника "Шахтаря" з іншою італійською командою, якій "гірники" протистояли у минулому турі Ліги чемпіонів. Хавбек вважає, що "Болонья" та "Аталанта" грають у схожому стилі.

"Нам необхідно відштовхуватися від своєї гри й діяти трохи агресивніше з м'ячем. Ми намагалися грати у свій футбол з "Болоньєю", щось вдавалося, щось ні. Сподіваюся, у матчі з Аталантою ми зможемо проявити себе та продемонструвати свій рівень", — пояснив Судаков.

Поєдинок "Шахтаря" з "Аталантою" відбудеться у середу, 2 жовтня. Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, "Шахтар" може змінити тренера у разі, якщо команда продовжить втрачати очки в УПЛ та Лізі чемпіонів.

А захисник збірної України Олександр Зінченко готується до зміни команди через нестачу ігрового часу.