Шахтер проиграл Аталанте 0:3 в матче Лиги чемпионов в Гельзенкирхене

Матч "Шахтер" — "Аталанта". Фото: Reuters

На "Фельтинс-Арене" в немецком Гельзенкирхене завершился домашний матч донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов. Соперником "горняков" был действующий победитель Лиги Европы итальянская "Аталанта".

Подопечные Марино Пушича проиграли со счетом 0:3, сообщает портал Новини.LIVE.

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"Аталанта" разбила "Шахтер"

"Аталанта" с первых минут матча начала прессинговать "Шахтер" и отличилась голом на 21-й минуте. После разыгранного штрафного на левом фланге последовала подача в штрафную, где Джимсити не оставил шансов Ризныку.

Подопечные Гасперини не остановились и могли до перерыва забить три-четыре мяча, но сделали это лишь раз. На 44-й минуте Лукман обыгрался в стенку с Самарджичем и забил в касание — 0:2.

В начале второго тайма "Аталанта" забила третий мяч. Дзаппакоста подал с левого фланга штрафного и Белланова пробил головой.

Желтая карточка Дзаньоло. Фото: Reuters

После третьего мяча "Аталанта" еще раз пробила в штангу, а затем успокоилась и начала беречь силы, а основных игроков постепенно меняли. Матч на этом можно было считать завершенным.

"Шахтер" — "Аталанта" — 0:3

Голы: Джимсити, 21, Лукман, 44, Белланова, 48

"Шахтер": Різник — Бондар, Грам (Конопля, 46), Матвієнко — Марлон (Кевін, 63), Степаненко (Бондаренко, 63), Криськів, Педріньйо Азеведо — Судаков — Зубков (Невертон, 75), Егіналду (Траоре, 63).



"Аталанта": Карнесеккі — Коссуну (Годфрі, 83), Джимсіті (Пашалич, 46), Колашинац — Белланова (Куадрадо, 75), де Рон, Едерсон, Дзаппакоста — Самарджич, Лукман (Ретегі, 59) — Де Кетеларе (Дзаніоло, 60).



Предупреждения: Грам — Дзаніоло, Едерсон

Напомним, что Пушич удивил стартовым составом "Шахтера" на матч против "Аталанты".

Виктор Цыганков получил травму в матче Лиги чемпионов между "Жироной" и "Фейеноордом".