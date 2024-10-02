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Україна у драматичному півфіналі ЧС з футзалу програла Бразилії

2 жовтня 2024 20:24
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Україна в Ташкенті програла Бразилії у півфіналі чемпіонату світу з футзалу
Сухов був одним з найкращих гравців, але не врятував Україну. Фото: УАФ
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

У півфіналі чемпіонату світу з футзалу, який проходить в Ташкенті, Узбекистан, зіграла збірна України. Суперником синьо-жовтих була збірна Бразилії, яку вважають найкращою командою світу.

Бразилія вирвала перемогу в кінці матчу, повідомив портал Новини.LIVE.

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Збірна України дуже активно почала матч, намагаючись нав’язати віковим та технічним бразильцям інтенсивну гру. Така тактика допомогла стримати атаки суперника.

На 16-й хвилині Україна втратила свого лідера Шутурму, який отримав важку травми та покинув майданчик на ношах.

Матч Украина - Бразилия
Шутурма отримав травму. Фото: скриншот

На 18-й хвилині синьо-жовті забили. Чернявський з лівого флангу змістився в центр та пробив у ближній кут воріт — 1:0.

Після млявого першого тайму бразильці активно розпочали другий. На 21-й хвилині Після прострілу Дієго Семенченко зрізав м’яч у свої ворота.

Ще через хвилину Бразилія забила вдруге. Сухов відбив перший удар Дієго, але бразилець зіграв головою на добиванні.

Україна зрівняла рахунок на 29-й хвилині, коли після пасу Абакшина Корсун пробив у порожні ворота.

Україна після голу активно пішла в атаку, але пропустила. Мельний отримав для команди шостий фол та суддя призначив пенальті, який реалізував Дієго.

Україна — Бразилія — 2:3

Голи: Чернявський, 18, Корсун, 29 — Семенченко, 21 (автогол), Дієго, 22, 36

Україна: Сухов, Корсун, Мельник, Семенченко, Абакшин — Ципун, Савенко, Жук, Чернявський, Зварич, Шотурма, Микитюк, Фаренюк

Бразилія: Вілліан (Гітта), Марлон, Марсел, Дієго, Феліпе Валеріо — Дієго Ронкагуо, Негуіньйо, Марсеніо, Леандро Ліно, Піто, Феррао, Артур, Рафаел

Попередження: Мельник, 36 — Леандро Ліно, 34

Нагадаємо, в чвертьфіналі Україна розгромила команду Венесуели, яка на турнірі обіграла Іспанію.

У збірній України назвали мету на чемпіонат світу в Ташкенті.

УАФ Бразилія Футзал чемпіонат світу Збірна України з футзалу

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