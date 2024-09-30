Ігор Корсун: про півфінал ЧС та шанси України проти Бразилії

Збірна України з футзалу після перемоги над Венесуелою. Фото: УАФ

Національна збірна України з футзалу здивувала на чемпіонаті світу. Команда змогла вийти до четвірки найкращих.

Гравець збірної України Ігор Корсун розповів "Трибуні" про перемогу над Венесуелою та півфінал з Бразилією.

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У чвертьфіналі Україна з рахунком 9:4 здолала команду Венесуели, яка до цього виявилася сильнішою за Іспанією. Українці в 1/8 фіналу здолали Нідерланди.

Ігор Корсун. Фото: УАФ

Мета України на чемпіонаті світу

Гравець заявив, що його не здивувала результативність команди, оскільки у них в матчі з Венесуелою були додаткові можливості для забитих голів.

Корсун висловив радісні емоції з приводу того, що команда увійшла до четвірки найкращих на чемпіонаті світу, але їхньою головною метою і мрією залишаються медалі.

Корсун вважає, що нинішній склад збірної України має сильну ментальність і завдяки гарному мікроклімату в колективі готовий змагатися на рівні з найсильнішими командами.

У півфіналі Україна зіграє з найсильнішою командою світу — Бразилією.

"На мою думку, Бразилія — найсильніша команда планети. Вони потужно грають як в захисті, так і в атаці. Але я впевнений, що ми докладемо максимум зусиль, щоб навʼязати їм боротьбу і здобути позитивний результат для себе. Головним випробуванням буде саме наша психологія, з якою в нас все гаразд", — сказав Корсун.

Нагадаємо, збірна України обіграла Венесуелу в чвертьфіналі чемпіонату світу — відео матчу.

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