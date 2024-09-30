Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow В сборной Украины по футзалу назвали цель на чемпионат мира arrow

В сборной Украины по футзалу назвали цель на чемпионат мира

30 сентября 2024 19:01
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Игорь Корсун: о полуфинале ЧМ и шансах Украины против Бразилии
Сборная Украины по футзалу после победы над Венесуэлой. Фото: УАФ
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

Национальная сборная Украины по футзалу удивила на чемпионате мира. Команда смогла выйти в четверку лучших.

Игрок сборной Украины Игорь Корсун рассказал "Трибуне" о победе над Венесуэлой и полуфинале с Бразилией.

Читайте также:

В четвертьфинале Украина со счетом 9:4 одолела команду Венесуэлы, которая до этого оказалась сильнее Испании. Украинцы в 1/8 финала обыграли Нидерланды.

Игорь Корсун
Игорь Корсун. Фото: УАФ

Цель Украины на чемпионате мира

Игрок заявил, что его не удивила результативность команды, поскольку у них в матче с Венесуэлой были дополнительные возможности для забитых голов.

Корсун выразил радостные эмоции по поводу того, что команда вошла в четверку лучших на чемпионате мира, но их главной целью и мечтой остаются медали.

Корсун считает, что нынешний состав сборной Украины обладает сильной ментальностью и благодаря хорошему микроклимату в коллективе готов соревноваться на уровне с сильнейшими командами.

В полуфинале Украина сыграет с сильнейшей командой мира — Бразилией.

"По моему мнению, Бразилия — сильнейшая команда планеты. Они мощно играют как в защите, так и в атаке. Но я уверен, что мы приложим максимум усилий, чтобы навязать им борьбу и получить положительный результат для себя. Главным испытанием будет именно наша психология, с которой у нас все хорошо", — сказал Корсун.

Напомним, сборная Украины обыграла Венесуэлу в четвертьфинале чемпионата мира — видео матча.

Также свой состав на Лигу Наций объявила сборная Украины по футболу — в составе есть сюрпризы.

УАФ Футзал чемпионат мира Сборная Украины по футзалу Игорь Корсун

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:01 В сборной Украины по футзалу назвали цель на чемпионат мира

19:00 Адвокат назвал требования к повторному бронированию от мобилизации

18:43 Свет будет завтра, но есть нюанс — о чем в Укрэнерго предупредили украинцев

18:29 На Львов надвигаются заморозки — синоптики спрогнозировали погоду на завтра

18:25 Германия пересмотрела правила регистрации авто для украинцев — что изменилось

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

18:23 Узнайте места — популярная украинская группа сняла часть клипа в Одессе

18:01 Мудрик в 10 раз хуже Довбика — легенда не верит, что Челси заплатил 70 млн евро

Text

17:50 Ядерные угрозы Путина и заявления ОП об ударах вглубь России — эфир Вечір.LIVE

17:31 Ребров удивил заявкой сборной Украины на матчи с Грузией и Чехией

17:30 Небрежность при осмотре ВВК — адвокат объяснил, какое наказание грозит врачам

19:01 В сборной Украины по футзалу назвали цель на чемпионат мира

19:00 Адвокат назвал требования к повторному бронированию от мобилизации

18:43 Свет будет завтра, но есть нюанс — о чем в Укрэнерго предупредили украинцев

18:29 На Львов надвигаются заморозки — синоптики спрогнозировали погоду на завтра

18:25 Германия пересмотрела правила регистрации авто для украинцев — что изменилось

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

18:23 Узнайте места — популярная украинская группа сняла часть клипа в Одессе

18:01 Мудрик в 10 раз хуже Довбика — легенда не верит, что Челси заплатил 70 млн евро

17:31 Ребров удивил заявкой сборной Украины на матчи с Грузией и Чехией

17:30 Небрежность при осмотре ВВК — адвокат объяснил, какое наказание грозит врачам

17:22 Резкое похолодание — в Укргидрометцентре сделали предупреждение на завтра

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

27 сентября 2024
Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

26 сентября 2024
Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

Text

17:50 Ядерные угрозы Путина и заявления ОП об ударах вглубь России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:58 Омельченко спрогнозировал ситуацию со светом в Украине осенью

Text

15:51 Нардеп назвал два условия, при которых в 2025 году могут состояться выборы

Text

13:43 Нардеп объяснил, что означает документ ЦИК о проверке избирательных участков

Text

13:00 Секретный план победы и новые заявления Кремля о ядерном оружии — эфир День.LIVE

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

12:34 Нардеп прокомментировал слухи об отставке Буданова, Умерова и Федорова

Text

10:47 ЦИК издала постановление, указывающее на возможную подготовку к выборам — детали

Text

10:22 Уничтожение С-300 в Крыму изменило тактику ударов РФ по Запорожью, — Тимочко

Text

08:00 Массированная атака на Украину и новые кадровые решения — эфир Ранок.LIVE

29 сентября 2024
Text

18:39 Удар по Константиновке — полиция помогает вытаскивать людей из-под завалов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

23 сентября 2024

19:59 В Киеве охранник ЖК предупреждал жителей о приходе ТЦК — что решил суд