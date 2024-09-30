Игорь Корсун: о полуфинале ЧМ и шансах Украины против Бразилии

Сборная Украины по футзалу после победы над Венесуэлой. Фото: УАФ

Национальная сборная Украины по футзалу удивила на чемпионате мира. Команда смогла выйти в четверку лучших.

Игрок сборной Украины Игорь Корсун рассказал "Трибуне" о победе над Венесуэлой и полуфинале с Бразилией.

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В четвертьфинале Украина со счетом 9:4 одолела команду Венесуэлы, которая до этого оказалась сильнее Испании. Украинцы в 1/8 финала обыграли Нидерланды.

Игорь Корсун. Фото: УАФ

Цель Украины на чемпионате мира

Игрок заявил, что его не удивила результативность команды, поскольку у них в матче с Венесуэлой были дополнительные возможности для забитых голов.

Корсун выразил радостные эмоции по поводу того, что команда вошла в четверку лучших на чемпионате мира, но их главной целью и мечтой остаются медали.

Корсун считает, что нынешний состав сборной Украины обладает сильной ментальностью и благодаря хорошему микроклимату в коллективе готов соревноваться на уровне с сильнейшими командами.

В полуфинале Украина сыграет с сильнейшей командой мира — Бразилией.

"По моему мнению, Бразилия — сильнейшая команда планеты. Они мощно играют как в защите, так и в атаке. Но я уверен, что мы приложим максимум усилий, чтобы навязать им борьбу и получить положительный результат для себя. Главным испытанием будет именно наша психология, с которой у нас все хорошо", — сказал Корсун.

Напомним, сборная Украины обыграла Венесуэлу в четвертьфинале чемпионата мира — видео матча.

Также свой состав на Лигу Наций объявила сборная Украины по футболу — в составе есть сюрпризы.