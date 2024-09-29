Украина победила Венесуэлу в четвертьфинале чемпионата мира

Украина разгромила Венесуэлу и вышла в полуфинал чемпионата мира
В Ташкенте на "Хумо Арене" прошел один из матчей четвертьфинала чемпионата мира. В этой игре сборная Украины встретилась с Венесуэлой.
Украина победила со счётом 8:4, сообщил портал Новини.LIVE.
Украина вышла в полуфинал чемпионата мира
Украина активно начала матч и уже на 5-й минуте открыла счет. На этот раз Корсун с нулевого угла отдал пас на Абакшина, который в упор расстрелял ворота. Однако радости было немного, поскольку соперник сразу сравнял счет.
Второй гол Украина забила на 14-й минуте усилиями Шатурмы. Через две минуты Абакшин сыграл на добивании — 3:1.
В следующей атаке после тайм-аута Венесуэла отквитала один мяч, а спустя еще минуту сравняла счет.
До перерыва украинцы забили еще дважды. Реализовали моменты Абакшин и Швед.
В начале второго тайма Семенченко с паса Абакшина забил шестой гол.
На 27-й минуте Украина забила седьмой мяч. На этот раз голкипер Украины Сухов пошел в прорыв и реализовал выход один на один.
Через три минуты после гола Сухова Моррильо сократил отставание от Украины на один мяч.
На 32-й минуте Сухов отдал длинный пас на Чернявского и тот обыграл вратаря соперников.
Точку в матче поставил Микитюк после паса Абакшина на пустые ворота.
В полуфинале Украина сыграет с Бразилией, которая является самой сильной командой чемпионата мира.
Украина — Венесуэла — 9:4
Голы: Абакшин, 5, 16, 18, Шотурма, 14, Швед, 20, Семенченко, 21, Сухов, 27, Чернявский, 32, Микитюк, 38 — М.Франсия, 6, Виамонте, 16, Видаль, 17, Моррилло, 30
Украина: Сухов, Корсун, Мельник, Семенченко, Абакшин — Савенко, Швед, Жук, Чернявский, Зварыч, Шотурма, Микитюк, Фаренюк
Венесуэла: Виллалобос, Занц, Кабаркас, Каррено, Виамонте — Хименес, Моррилльо, Мильтон Франсия, Саймон Франсия, Видаль, Морено, Торрес, Бричено
Предупреждения: Швед, 17 — Видаль, 8, М.Франсия, 31, Бричено, 34
Напомним, в 1/8 финала сборная Украины в тяжелом матче обыграла команду Нидерландов.
Ранее молодой украинский футзалист погиб во время обороны Авдеевки.
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