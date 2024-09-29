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Украина разгромила Венесуэлу и вышла в полуфинал чемпионата мира

29 сентября 2024 19:56
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Украина победила Венесуэлу в четвертьфинале чемпионата мира
Сборная Украины по футзалу. Фото: Ассоциация футзала Украины
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

В Ташкенте на "Хумо Арене" прошел один из матчей четвертьфинала чемпионата мира. В этой игре сборная Украины встретилась с Венесуэлой.

Украина победила со счётом 8:4, сообщил портал Новини.LIVE.

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Украина активно начала матч и уже на 5-й минуте открыла счет. На этот раз Корсун с нулевого угла отдал пас на Абакшина, который в упор расстрелял ворота. Однако радости было немного, поскольку соперник сразу сравнял счет.

Второй гол Украина забила на 14-й минуте усилиями Шатурмы. Через две минуты Абакшин сыграл на добивании — 3:1.

В следующей атаке после тайм-аута Венесуэла отквитала один мяч, а спустя еще минуту сравняла счет.

До перерыва украинцы забили еще дважды. Реализовали моменты Абакшин и Швед.

В начале второго тайма Семенченко с паса Абакшина забил шестой гол.

На 27-й минуте Украина забила седьмой мяч. На этот раз голкипер Украины Сухов пошел в прорыв и реализовал выход один на один.

Через три минуты после гола Сухова Моррильо сократил отставание от Украины на один мяч.

На 32-й минуте Сухов отдал длинный пас на Чернявского и тот обыграл вратаря соперников.

Точку в матче поставил Микитюк после паса Абакшина на пустые ворота.

В полуфинале Украина сыграет с Бразилией, которая является самой сильной командой чемпионата мира.

Украина — Венесуэла — 9:4

Голы: Абакшин, 5, 16, 18, Шотурма, 14, Швед, 20, Семенченко, 21, Сухов, 27, Чернявский, 32, Микитюк, 38 — М.Франсия, 6, Виамонте, 16, Видаль, 17, Моррилло, 30

Украина: Сухов, Корсун, Мельник, Семенченко, Абакшин — Савенко, Швед, Жук, Чернявский, Зварыч, Шотурма, Микитюк, Фаренюк

Венесуэла: Виллалобос, Занц, Кабаркас, Каррено, Виамонте — Хименес, Моррилльо, Мильтон Франсия, Саймон Франсия, Видаль, Морено, Торрес, Бричено

Предупреждения: Швед, 17 — Видаль, 8, М.Франсия, 31, Бричено, 34

Напомним, в 1/8 финала сборная Украины в тяжелом матче обыграла команду Нидерландов.

Ранее молодой украинский футзалист погиб во время обороны Авдеевки.

Бразилия УАФ Футзал Сборная Украины по футзалу Венесуэла

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