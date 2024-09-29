Україна перемогла Венесуелу у чвертьфіналі чемпіонату світу

Збірна України з футзалу. Фото: Асоціація футзалу України

В Ташкенті на "Хумо Арені" пройшов один з матчів чвертьфіналу чемпіонату світу. У цій грі збірна України зустрілася з Венесуелою.

Україна перемогла з рахунком 8:4, повідомив портал Новини.LIVE.

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Україна активно почала матч і вже на 5-й хвилині відкрила рахунок. Цього разу Корсун з нульового кута віддав пас на Абакшина, який впритул розстріляв ворота. Однак радості було не багато, оскільки суперник відразу зрівняв рахунок.

Другий гол Україна забила на 14-й хвилині зусиллями Шатурми. Через дві хвилини Абакшин зіграв на добиванні — 3:1.

В наступній атаці після тайм-ауту Венесуєла відквитала один м’яч, а ще через хвилину зрівняли рахунок.

До перерви українці забили ще двічі. Забили Абакшин та Швед.

На початку другого тайму Семенченко з пасу Абакшина забив шостий гол.

На 27-й хвилині Україна забила сьомий гол. Цього разу голкіпер України Сухов пішов у прорив та реалізував вихід сам на сам.

Через три хвилини після голу Сухова Моррільо скоротив відставання від України на один м’яч.

На 32-й хвилині Сухов віддав довгий пас на Чернявського і той обіграв воротаря суперників.

Крапку в матчі поставив Микитюк після пасу Абакшина на порожні ворота.

У півфіналі Україна зіграє з Бразилією, яка є найсильнішою командою чемпіонату світу.

Україна — Венесуела — 9:4

Голи: Абакшин, 5, 16, 18, Шотурма, 14, Швед, 20, Семенченко, 21, Сухов, 27, Чернявський, 32, Микитюк, 38 — М.Франсія, 6, Віамонте, 16, Відаль, 17, Моррілльо, 30

Україна: Сухов, Корсун, Мельник, Семенченко, Абакшин – Савенко, Швед, Жук, Чернявський, Зварич, Шотурма, Микитюк, Фаренюк

Венесуела: Віллалобос, Занц, Кабаркас, Каррено, Віамонте – Хіменес, Моррілльо, Мільтон Франсія, Саймон Франсія, Відаль, Морено, Торрес, Брічено

Попередження: Швед, 17 — Відаль, 8, М.Франсія, 31, Брічено, 34

Нагадаємо, у 1/8 фіналу збірна України у тяжкому матчі обіграла команду Нідерландів.

Раніше молодий український футзаліст загинув під час оборони Авдіївки.