Україна перемогла Нідерланди у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу з футзалу

Гравці збірної України з футзалу. Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL

На чемпіонаті світу з футзалу відбулися матчі 1/8 фіналу. На цій стадії команда України зіграла проти Нідерландів.

Збірна України впевнено перемогла суперників з рахунком 3:1, передає портал Новини.LIVE.

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Гравці збірної України з футзалу. Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL

Перемога збірної України на чемпіонаті світу

Нідерланди активніше почали матч та намагалися забити швидкий м’яч. Українці цей натиск витримали та відкрили рахунок на шостій хвилині. У цьому моменті передачу Абакшина на дальню штангу замкнув Зварич.

Уболівальники збірної України з футзалу. Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL

Україна вибудувала гру від оборони зі швидкими атаками, що дозволяло створювати небезпечні моменти. При цьому суперник тиснув на синьо-жовтих та на 29-й хвилині Бузамбу зрівняв рахунок.

Після пропущеного м’яча українці дуже швидко знову вийшли вперед. Мельник з гострого кута забив після пасу Сухова.

На останній хвилині матчу Мельник забив вдруге.

Андрій Мельник — кращий гравець матчу. Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL

У чвертьфіналі Україна зіграє проти переможця матчу Іспанія — Венесуела.

Україна — Нідерланди — 3:1

Голи: Зварич, 6, Мельник, 31, 39 — Бузамбу, 29

Нагадаємо, головний тренер футбольної збірної України Сергій Ребров візьме до національної команди на матчі Ліги Націй нового футболіста.

У збірної України змінилася позиція в рейтингу ФІФА після двох поразок в Лізі Націй.