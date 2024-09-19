Збірна України змінила позицію у рейтингу ФІФА

Георгій Судаков та Олександр Піхальонок. Фото: Reuters/David W Cerny

Міжнародна футбольна федерація (ФІФА) змінила рейтинг міжнародних команд. За підсумками оновлення збірна України змінила свою позицію у таблиці.

На місце "синьо-жовтих" не вплинули нещодавні поразки у Лізі Націй, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Збірна України провела два матчі у вересні, обидва у новому розіграші Ліги Націй. Команда Сергія Реброва поступилася Албанії (1:2) та Чехії (2:3). Проте за підсумками невдалих поєдинків "синьо-жовті" не погіршили, а покращили своє місце у новому рейтингу ФІФА.

Рейтинг збірних ФІФА Фото: скриншот Telegram

Яку позицію займає Україна

Національна команда піднялася на один рядок і посідає 24 місце в рейтингу ФІФА. Це сталося через фіаско збірної Австралії, яка програла Бахрейну та зіграла внічию з Індонезією.

При цьому серед усіх європейських збірних Україна залишилася на 13-му рядку, що гарантує їй перебування у другому кошику перед жеребкуванням відбору на Кубок Світу 2026 року.

Сергій Ребров та Ілля Забарний. Фото: Reuters/David W Cerny

Свій наступний матч збірна України проведе проти Грузії у Лізі Націй другого жовтня.

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