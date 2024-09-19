Сборная Украины изменила позицию в рейтинге ФИФА после неудачного дебюта в Лиге Наций
Международная Футбольная Федерация (ФИФА) изменила рейтинг международных команд. По итогам обновления сборная Украины изменила свою позицию в таблице.
На место "сине-желтых" не повлияли недавние поражения в Лиге Наций, сообщает портал Новини.LIVE.
Сборная Украины провела два матча в сентябре, оба в новом розыгрыше Лиги Наций. Команда Сергея Реброва уступила Албании (1:2) и Чехии (2:3). Однако по итогам неудачных поединков "сине-желтые" не ухудшили, а улучшили свое место в новом рейтинге ФИФА.
Какую позицию занимает Украина
Национальная команда поднялась на одну строчку и занимает 24-е место в рейтинге ФИФА. Это произошло из-за фиаско сборной Австралии, которая проиграла Бахрейну и сыграла вничью с Индонезией.
При этом среди всех европейских сборных Украина осталась на 13 строчке, что гарантирует ей пребывание во второй корзине перед жеребьевкой отбора на Кубок Мира 2026 года.
Свой следующий матч сборная Украины проведет против Грузии в Лиге Наций второго октября.
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