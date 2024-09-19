Сборная Украины изменила позицию в рейтинге ФИФА

Георгий Судаков и Александр Пихаленок. Фото: Reuters/David W Cerny

Международная Футбольная Федерация (ФИФА) изменила рейтинг международных команд. По итогам обновления сборная Украины изменила свою позицию в таблице.

На место "сине-желтых" не повлияли недавние поражения в Лиге Наций, сообщает портал Новини.LIVE.

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Сборная Украины провела два матча в сентябре, оба в новом розыгрыше Лиги Наций. Команда Сергея Реброва уступила Албании (1:2) и Чехии (2:3). Однако по итогам неудачных поединков "сине-желтые" не ухудшили, а улучшили свое место в новом рейтинге ФИФА.

Рейтинг сборных ФИФА. Фото: скриншот Telegram

Какую позицию занимает Украина

Национальная команда поднялась на одну строчку и занимает 24-е место в рейтинге ФИФА. Это произошло из-за фиаско сборной Австралии, которая проиграла Бахрейну и сыграла вничью с Индонезией.

При этом среди всех европейских сборных Украина осталась на 13 строчке, что гарантирует ей пребывание во второй корзине перед жеребьевкой отбора на Кубок Мира 2026 года.

Сергей Ребров и Илья Забарный. Фото: Reuters/David W Cerny

Свой следующий матч сборная Украины проведет против Грузии в Лиге Наций второго октября.

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