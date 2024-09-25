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Сборная Украины триумфально вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футзалу

25 сентября 2024 02:13
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Украина победила Нидерланды в матче 1/8 финала чемпионата мира по футзалу
Игроки сборной Украины по футзалу. Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

На чемпионате мира по футзалу прошли матчи 1/8 финала. На этой стадии команда Украины сыграла против Нидерландов.

Сборная Украины уверенно победила соперников со счетом 3:1, передает портал Новини.LIVE.

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Игроки сборной Украины по футзалу
Игроки сборной Украины по футзалу. Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL

Победа сборной Украины на чемпионате мира

Нидерланды активнее начали матч и пытались забить быстрый мяч. Украинцы это давление выдержали и открыли счет на шестой минуте. В этом моменте передачу Абакшина на дальнюю штангу замкнул Зварыч.

Фанаты сборной Украины по футзалу
Болельщики сборной Украины по футзалу. Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL

Украина построила игру от обороны с быстрыми атаками, что позволяло создавать опасные моменты. При этом соперник давил на сине-желтых и на 29-й минуте Бузамбу сравнял счет.

После пропущенного мяча украинцы очень быстро снова вышли вперед. Мельник с острого угла забил после паса Сухова.

На последней минуте матча Мельник забил во второй раз.

Андрей Мельник
Андрей Мельник — лучший игрок матча. Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL

В четвертьфинале Украина сыграет против победителя матча Испания — Венесуэла.

Украина — Нидерланды — 3:1

Голы: Зварич, 6, Мельник, 31, 39 — Бузамбу, 29

Напомним, главный тренер футбольной сборной Украины Сергей Ребров возьмет в национальную команду на матчи Лиги Наций нового футболиста.

У сборной Украины изменилась позиция в рейтинге ФИФА после двух поражений в Лиге Наций.

УАФ Нидерланды Футзал чемпионат мира Сборная Украины по футзалу

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