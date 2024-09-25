Украина победила Нидерланды в матче 1/8 финала чемпионата мира по футзалу

Сборная Украины триумфально вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футзалу
На чемпионате мира по футзалу прошли матчи 1/8 финала. На этой стадии команда Украины сыграла против Нидерландов.
Сборная Украины уверенно победила соперников со счетом 3:1, передает портал Новини.LIVE.
Победа сборной Украины на чемпионате мира
Нидерланды активнее начали матч и пытались забить быстрый мяч. Украинцы это давление выдержали и открыли счет на шестой минуте. В этом моменте передачу Абакшина на дальнюю штангу замкнул Зварыч.
Украина построила игру от обороны с быстрыми атаками, что позволяло создавать опасные моменты. При этом соперник давил на сине-желтых и на 29-й минуте Бузамбу сравнял счет.
После пропущенного мяча украинцы очень быстро снова вышли вперед. Мельник с острого угла забил после паса Сухова.
На последней минуте матча Мельник забил во второй раз.
В четвертьфинале Украина сыграет против победителя матча Испания — Венесуэла.
Украина — Нидерланды — 3:1
Голы: Зварич, 6, Мельник, 31, 39 — Бузамбу, 29
Напомним, главный тренер футбольной сборной Украины Сергей Ребров возьмет в национальную команду на матчи Лиги Наций нового футболиста.
У сборной Украины изменилась позиция в рейтинге ФИФА после двух поражений в Лиге Наций.
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