Ребров вызвал в сборную Украины сразу несколько дебютантов

Дмитрий Крыськив дебютирует в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/dima_kryskiv/

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров внес изменения в заявку национальной команды перед важными матчами Лиги Наций. В составе "сине-желтых" может дебютировать футболист "Шахтера".

Сразу несколько известных игроков оказались в резервном списке, сообщает официальный сайт УАФ.

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Сергей Ребров выбрал украинских футболистов, которые смогут выйти на поле в октябрьских матчах Лиги Наций. В национальной команде произошли существенные изменения по сравнению с недавними поединками "сине-желтых".

Андрей Ярмоленко может не сыграть за национальную команду. Фото: пресс-служба "Динамо"

Заявка сборной Украины

Уже 11 октября подопечные Сергея Реброва попробуют набрать первые очки в Лиге Наций. Сборную Украины ждет поединок с Грузией. Три дня спустя, 14 октября, "сине-желтые" сыграют с Чехией.

В заявке национальной команды не оказалось травмированных Руслана Малиновского и Александра Зинченко. Зато Сергей Ребров вызвал в команду дебютанта — Дмитрия Крыськива из "Шахтера". В команду вернулся Алексей Гуцуляк ("Полесье").

Футболисты в заявке сборной Украины. Фото: скриншот УАФ

В резервном списке сборной Украины есть еще три потенциальных дебютанта — Артем Бондаренко из "Шахтера", Александр Мартынюк ("Александрия") и Александр Назаренко из "Полесья". В нем же оказался и капитан национальной команды Андрей Ярмоленко из киевского "Динамо".

Напомним, форвард сборной Украины Артем Довбик привлек внимание известного английского клуба, который следит за результативностью футболиста.

А донецкий "Шахтер" может сменить тренера в случае, если команда не исправит результаты в ближайшее время.