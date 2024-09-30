Ребров вызвал в сборную Украины сразу несколько дебютантов

Ребров удивил заявкой сборной Украины на матчи с Грузией и Чехией
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров внес изменения в заявку национальной команды перед важными матчами Лиги Наций. В составе "сине-желтых" может дебютировать футболист "Шахтера".
Сразу несколько известных игроков оказались в резервном списке, сообщает официальный сайт УАФ.
Сергей Ребров выбрал украинских футболистов, которые смогут выйти на поле в октябрьских матчах Лиги Наций. В национальной команде произошли существенные изменения по сравнению с недавними поединками "сине-желтых".
Заявка сборной Украины
Уже 11 октября подопечные Сергея Реброва попробуют набрать первые очки в Лиге Наций. Сборную Украины ждет поединок с Грузией. Три дня спустя, 14 октября, "сине-желтые" сыграют с Чехией.
В заявке национальной команды не оказалось травмированных Руслана Малиновского и Александра Зинченко. Зато Сергей Ребров вызвал в команду дебютанта — Дмитрия Крыськива из "Шахтера". В команду вернулся Алексей Гуцуляк ("Полесье").
В резервном списке сборной Украины есть еще три потенциальных дебютанта — Артем Бондаренко из "Шахтера", Александр Мартынюк ("Александрия") и Александр Назаренко из "Полесья". В нем же оказался и капитан национальной команды Андрей Ярмоленко из киевского "Динамо".
Напомним, форвард сборной Украины Артем Довбик привлек внимание известного английского клуба, который следит за результативностью футболиста.
А донецкий "Шахтер" может сменить тренера в случае, если команда не исправит результаты в ближайшее время.
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