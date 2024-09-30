Ребров викликав до збірної України одразу декілька дебютантів

Ребров здивував заявкою збірної України на матчі з Грузією та Чехією
Головний тренер збірної України Сергій Ребров вніс зміни до заявки національної команди перед важливими матчами Ліги Націй. У складі "синьо-жовтих" може дебютувати футболіст "Шахтаря".
Одразу декілька відомих гравців опинилися у резервному списку, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Сергій Ребров обрав українських футболістів, які зможуть вийти на поле у жовтневих матчах Ліги Націй. У національній команді відбулися суттєві зміни порівняно з недавніми поєдинками "синьо-жовтих".
Заявка збірної України
Вже 11 жовтня підопічні Сергія Реброва спробують набрати перші очки у Лізі Націй. На збірну України чекає поєдинок із Грузією. Через три дні, 14 жовтня, "синьо-жовті" зіграють із Чехією.
У заявці національної команди не було травмованих Руслана Маліновського та Олександра Зінченка. Натомість Сергій Ребров викликав у команду дебютанта — Дмитра Криськіва з "Шахтаря". До команди повернувся Олексій Гуцуляк ("Полісся").
У резервному списку збірної України є ще три потенційні дебютанти — Артем Бондаренко з "Шахтаря", Олександр Мартинюк ("Олександрія") та Олександр Назаренко з "Полісся". У цьому списку опинився й капітан національної команди Андрій Ярмоленко з київського "Динамо".
Нагадаємо, форвард збірної України Артем Довбик привернув увагу відомого англійського клубу, який слідкує за результативністю футболіста.
А донецький "Шахтар" може змінити тренера, якщо команда не виправить результати найближчим часом.
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