Ребров викликав до збірної України одразу декілька дебютантів

Дмитро Криськів дебютує у складі збірної України. Фото: instagram.com/dima_kryskiv/

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вніс зміни до заявки національної команди перед важливими матчами Ліги Націй. У складі "синьо-жовтих" може дебютувати футболіст "Шахтаря".

Одразу декілька відомих гравців опинилися у резервному списку, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Сергій Ребров обрав українських футболістів, які зможуть вийти на поле у жовтневих матчах Ліги Націй. У національній команді відбулися суттєві зміни порівняно з недавніми поєдинками "синьо-жовтих".

Андрій Ярмоленко може не зіграти за національну команду. Фото: пресслужба "Динамо"

Заявка збірної України

Вже 11 жовтня підопічні Сергія Реброва спробують набрати перші очки у Лізі Націй. На збірну України чекає поєдинок із Грузією. Через три дні, 14 жовтня, "синьо-жовті" зіграють із Чехією.

У заявці національної команди не було травмованих Руслана Маліновського та Олександра Зінченка. Натомість Сергій Ребров викликав у команду дебютанта — Дмитра Криськіва з "Шахтаря". До команди повернувся Олексій Гуцуляк ("Полісся").

Футболісти у заявці збірної України. Фото: скриншот УАФ

У резервному списку збірної України є ще три потенційні дебютанти — Артем Бондаренко з "Шахтаря", Олександр Мартинюк ("Олександрія") та Олександр Назаренко з "Полісся". У цьому списку опинився й капітан національної команди Андрій Ярмоленко з київського "Динамо".

Нагадаємо, форвард збірної України Артем Довбик привернув увагу відомого англійського клубу, який слідкує за результативністю футболіста.

А донецький "Шахтар" може змінити тренера, якщо команда не виправить результати найближчим часом.