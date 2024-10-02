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Украина в драматическом полуфинале ЧМ по футзалу проиграла Бразилии

2 октября 2024 20:24
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Украина в Ташкенте проиграла Бразилии в полуфинале чемпионата мира по футзалу
Сухов был одним из лучших игроков, но не спас Украину. Фото: УАФ
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

В полуфинале проходящего в Ташкенте, Узбекистан,  чемпионата мира по футзалу сыграла сборная Украины. Соперником сине-желтых была сборная Бразилии, считающаяся лучшей командой d мирt.

Бразилия вырвала победу в конце матча, сообщил портал Новини.LIVE.

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Сборная Украины очень активно начала матч, пытаясь навязать возрастным и техническим бразильцам интенсивную игру. Такая тактика помогла сдержать атаку соперника.

На 16-й минуте Украина потеряла своего лидера Шутурма, который отнимал тяжелую травму и покинул площадку на носилках.

Матч Украина - Бразилия
Шутурма получил травму. Фото: скриншот

На 18-й минуте сине-желтые забили. Чернявский левый фланг сместился в центр и пробил в ближний угол ворот — 1:0.

После безжизненного первого тайма бразильцы активно начали второй. На 21-й минуте После прострела Диего Семенченко срезал мяч в свои ворота.

Еще через минуту Бразилия забила второй раз. Сухов отразил первый удар Диего, но бразилец сыграл головой на добивании.

Украина сравняла счет на 29-й минуте, когда после паса Абакшина Корсун пробил в пустые ворота.

Украина после гола активно пошла в атаку, но пропустила. Мельный получил для команды шестой фол и судья назначил пенальти, который реализовал Диего.

Украина - Бразилия - 2:3

Голы: Чернявский, 18, Корсун, 29 - Семенченко, 21 (автогол), Диего, 22, 36

Украина: Сухов, Корсун, Мельник, Семенченко, Абакшин - Цыпун, Савенко, Жук, Чернявский, Зварыч, Шотурма, Микитюк, Фаренюк

Бразилия: Виллиан (Гитта), Марлон, Марсел, Диего, Фелипе Валерио - Диего Ронкагуо, Негуиньо, Марсенио, Леандро Лино, Пито, Феррао, Артур, Рафаэл

Предупреждения: Мельник, 36 - Леандро Лино, 34

УАФ Бразилия Футзал чемпионат мира Сборная Украины по футзалу

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