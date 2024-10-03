Травма Циганкова – відомо, коли Віктор повернеться на поле

Віктор Циганков під час матчу. Фото: instagram.com/gironafc/

Півзахисник збірної України Віктор Циганков отримав травму у першому таймі матчу "Жирони" з "Фейєноордом" у Лізі чемпіонів. Футболіст був змушений попросити про заміну.

Циганков уже пройшов медичне обстеження, повідомляє Marca.

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"Жирона" не змогла уникнути поразки в домашньому матчі Ліги чемпіонів із нідерландським "Феєнордом". Зустріч завершилася з рахунком 2:3 на користь гостей, при цьому футболісти каталонського клубу забили два голи у ворота.

Віктор Циганков під час матчу. Фото: скриншот YouTube

Травма Циганкова

Український футболіст достроково завершив матч Ліги чемпіонів через ушкодження. Головний тренер "Жирони" Мічел Санчес розповів, коли Віктор Циганков зможе повернутись на поле.

"Його справи справді погано. Віктор має ще одне обстеження. У нього травма групи трьох м'язів задньої поверхні стегна, все залежить від ступеня пошкодження. Циганков є важливим футболістом для "Жирони", я сподіваюся, що він швидко відновиться", — розповів тренер.

Лікування від травми задньої поверхні стегна загалом становить кілька тижнів. Таким чином, Циганков може пропустити жовтневі матчі збірної України.

Нагадаємо, не лише Віктор Циганков отримав ушкодження. У матчі з "Аталантою" травмувався футболіст "Шахтаря" та збірної України.

Відомий тренер розкритикував головного тренера "синьо-жовтих" Сергія Реброва за вибір гравців на найближчі матчі Ліги Націй.