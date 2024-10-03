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Лунин не помог Реалу набрать очки в своем дебютном матче Лиги чемпионов

3 октября 2024 10:42
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Лунин стал одним из лучших футболистов Реала в матче с Лиллем
Андрей Лунин в составе "Реала" перед матчем. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

Мадридский "Реал" неожиданно потерял очки в матче Лиги чемпионов с французским "Лиллем". Это был дебют голкипера сборной Украины Андрея Лунина в официальном поединке этого сезона. 

Украинский футболист пропустил гол с пенальти, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Мадридский "Реал" в трех последних выездных матчах против французских команд не сумел набрать ни одного очка и не забивал голы. Однако если в 2019 и 2022 годах испанцы проигрывали "ПСЖ", но в этот раз они уступили более скромному "Лиллю" (0:1). 

Как сыграл Лунин 

Травма Тибо Куртуа привела к тому, что Андрей Лунин вернулся в основной состав "бланкос". Украинский вратарь провел неплохой поединок и в трех эпизодах спасал "Реал" от гола, в том числе после удара головой в упор в первом тайме. 

Андрей Лунин
Лунин спасает "Реал" после удара Дэвида. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Однако незадолго до перерыва "Лилль" получил право на пенальти, и Лунин не сумел отразить удар Джонатана Дэвида "с точки". Украинец за этот матч получил оценку 6,9. Это второй высший балл в "Реале" после Дани Карвахаля, который заработал оценку 7,0. 

Свой следующий матч в Лиге чемпионов "Реал" проведет 22 октября в Мадриде против дортмундской "Боруссии". 

Напомним, "Шахтер" проиграл свой матч второго тура в Лиге чемпионов, а лидер донецкой команды Георгий Судаков может перейти в один из французских клубов. 

А главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвергся критике из-за того, что не вызвал в команду известных футболистов. 

спорт футбол Лига чемпионов Реал Мадрид Андрей Лунин

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