Лунін став одним із найкращих футболістів Реала у матчі з Ліллем

Андрій Лунін у складі "Реалу" перед матчем. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Мадридський "Реал" несподівано втратив очки у матчі Ліги чемпіонів із французьким "Ліллем". То був дебют голкіпера збірної України Андрія Луніна в офіційному поєдинку цього сезону.

Український футболіст пропустив гол із пенальті, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Мадридський "Реал" у трьох останніх виїзних матчах проти французьких команд не зумів набрати жодного очка і не забивав голів. Однак якщо у 2019 і 2022 роках іспанці програвали "ПСЖ", але цього разу вони поступилися скромнішому "Ліллю" (0:1).

Як зіграв Лунін

Травма Тібо Куртуа призвела до того, що Андрій Лунін повернувся до основного складу "бланкос". Український воротар провів непоганий поєдинок і в трьох епізодах рятував "Реал" від гола, зокрема після удару головою впритул у першому таймі.

Лунін рятує "Реал" після удару Девіда. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Проте незадовго до перерви "Лілль" отримав право на пенальті, і Лунін не зумів відбити удар Джонатана Девіда "з крапки". Українець за цей матч отримав оцінку 6,9. Це другий вищий бал у "Реалі" після Дані Карвахаля, який отримав оцінку 7,0.

Свій наступний матч у Лізі чемпіонів "Реал" проведе 22 жовтня у Мадриді проти дортмундської "Борусії".

Нагадаємо, "Шахтар" програв свій матч другого туру в Лізі чемпіонів, а лідер донецької команди Георгій Судаков може перейти до одного із французьких клубів.

А головного тренера збірної України Сергія Реброва розкритикували через те, що не викликав у команду відомих футболістів.