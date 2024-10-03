Трубін допоміг Бенфіці розгромити Атлетіко у Лізі чемпіонів

Анатолій Трубін із партнерами по команді. Фото: instagram.com/slbenfica/

У рамках другого туру Ліги чемпіонів "Бенфіка" розгромила вдома мадридський "Атлетіко". Голкіпер збірної України Анатолій Трубін провів на полі весь поєдинок.

Трубін декілька разів рятував свою команду від гола, повідомляє портал Новини LIVE.

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"Бенфіка" розгромила з рахунком 4:0 мадридський "Атлетіко" у Лізі чемпіонів. Іспанська команда кілька днів тому провела складний матч у Ла-Лізі з "Реалом" (1:1) і не зуміла чинити опір португальцям.

Гравці "Бенфіка" перед грою. Фото: instagram.com/slbenfica/

Як зіграв Трубін

Український голкіпер провів на полі весь матч та двічі врятував ворота "Бенфіки" після ударів у виконанні футболістів "Атлетіко". Але більшу частину поєдинку воротар провів без діла, тому отримав досить низьку оцінку 6,9 бала від аналітичного порталу WhoScored.

Футболісти "Бенфіки" святкують перемогу Фото: instagram.com/slbenfica/

Героєм поєдинку став гравець "Бенфіки" Александер Ба, на рахунку якого третій гол у ворота "Атлетіко". Він отримав 8,8 бала за свою гру.

Наступним суперником "Бенфіки" у Лізі чемпіонів стане нідерландський "Феєнорд". Матч відбудеться 23 жовтня.

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