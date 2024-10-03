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Трубин помог Бенфике разгромить Атлетико — как сыграл украинец

3 октября 2024 10:11
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Трубин помог Бенфике разгромить Атлетико в Лиге чемпионов
Анатолий Трубин с партнерами по команде. Фото: instagram.com/slbenfica/
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

В рамках второго тура Лиги чемпионов "Бенфика" разгромила дома мадридский "Атлетико". Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин провел на поле весь поединок. 

Трубин несколько раз спасал свою команду от гола, сообщает портал Новини.LIVE. 

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"Бенфика" разгромила со счетом 4:0 мадридский "Атлетико" в Лиге чемпионов. Испанская команда несколько дней назад провела сложный матч в Ла Лиге с "Реалом" (1:1) и не сумела оказать португальцам сопротивление. 

Анатолий Трубин
Игроки "Бенфики" перед игрой. Фото: instagram.com/slbenfica/

Как сыграл Трубин 

Украинский голкипер провел на поле весь матч и дважды спас ворота "Бенфики" после ударов в исполнении футболистов "Атлетико". Но большую часть поединка вратарь провел без дела, а потому получил достаточно низкую оценку 6,9 балла от аналитического портала WhoScored. 

Анатолий Трубин
Футболисты "Бенфики" празднуют победу. Фото: instagram.com/slbenfica/

Героем поединка стал игрок "Бенфики" Александер Ба, на счету которого третий гол в ворота "Атлетико". Он получил 8,8 балла за свою игру. 

Следующим соперником "Бенфики" в Лиге чемпионов станет нидерландский "Фейеноорд". Матч состоится 23 октября. 

Напомним, полузащитник сборной Украины Георгий Судаков привлек внимание известного французского клуба. 

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров спровоцировал скандал своим решением об изменении кадрового состава команды. 

спорт футбол Лига чемпионов Бенфика Анатолий Трубин

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