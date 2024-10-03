Трубин помог Бенфике разгромить Атлетико в Лиге чемпионов

Анатолий Трубин с партнерами по команде. Фото: instagram.com/slbenfica/

В рамках второго тура Лиги чемпионов "Бенфика" разгромила дома мадридский "Атлетико". Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин провел на поле весь поединок.

Трубин несколько раз спасал свою команду от гола, сообщает портал Новини.LIVE.

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Игроки "Бенфики" перед игрой. Фото: instagram.com/slbenfica/

Как сыграл Трубин

Украинский голкипер провел на поле весь матч и дважды спас ворота "Бенфики" после ударов в исполнении футболистов "Атлетико". Но большую часть поединка вратарь провел без дела, а потому получил достаточно низкую оценку 6,9 балла от аналитического портала WhoScored.

Футболисты "Бенфики" празднуют победу. Фото: instagram.com/slbenfica/

Героем поединка стал игрок "Бенфики" Александер Ба, на счету которого третий гол в ворота "Атлетико". Он получил 8,8 балла за свою игру.

Следующим соперником "Бенфики" в Лиге чемпионов станет нидерландский "Фейеноорд". Матч состоится 23 октября.

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