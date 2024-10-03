Пушич не захотел говорить об отставке после поражения Шахтера в ЛЧ

Тренер Марино Пушич во время матча. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

В рамках второго тура основного этапа Лиги чемпионов украинский "Шахтер" проиграл с крупным счетом 0:3 итальянской "Аталанте". Главный тренер "горняков" Марино Пушич назвал причины фиаско своей команды.

Пушич признал наличие разницы в классе между соперниками, сообщает официальный сайт "Шахтера".

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Команда Марино Пушича набрала всего один балл в двух матчах Лиги чемпионов. Сначала "Шахтер" сыграл вничью с "Болоньей" (0:0), затем уступил другой итальянской команде, "Аталанте" (0:3). "Горняки" не забили ни одного мяча и почти не создавали моменты у ворот соперников.

Как Пушич оценил игру "Шахтера"

Главный тренер украинской команды вспомнил слова наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, который называл "Аталанту" "каменной стеной". Марино Пушич подтвердил, что любой команде сложно играть против подопечных Джан Пьеро Гасперини.

Игроки "Шахтера" во время матча. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Согласно утверждению Пушича, у "Шахтера" был план на игру, но он не сработал. Тренеру понравилось то, как "горняки" действовали в первый 20 минут поединка и после перерыва, но разница в классе соперников оказалась слишком велика.

"Мы действительно пробовали все, включая короткие атаки с некоторыми комбинациями, длинные атаки, создали несколько ситуаций. Я не могу ни в чем винить свою команду. Мы пытались использовать свободное пространство по их последней линии. Все, что мы сделали, было недостаточным, чтобы не проиграть такому сопернику", — объяснил Пушич.

Главный тренер "Шахтера" не собирается уходить в отставку на фоне неудачной серии матчей донецкой команды. Следующим соперником "горняков" в Лиге чемпионов станет лондонский "Арсенал". Матч пройдет 22 октября.

Напомним, полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков сможет снова поработать с бывшим тренером команды в зарубежном клубе.

А главного тренера сборной Украины Сергея Реброва раскритиковали за подбор футболистов на октябрьские матчи команды.