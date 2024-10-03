Пушич не захотів говорити про відставку після поразки Шахтаря у ЛЧ

Тренер Маріно Пушич під час матчу. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

У рамках другого туру основного етапу Ліги чемпіонів український "Шахтар" програв із великим рахунком 0:3 італійській "Аталанті". Головний тренер "гірників" Маріно Пушич назвав причини фіаско своєї команди.

Пушич визнав наявність різниці у класі між суперниками, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

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Команда Маріно Пушича набрала лише один бал у двох матчах Ліги чемпіонів. Спочатку "Шахтар" зіграв унічию з "Болоньєю" (0:0), потім поступився іншій італійській команді, "Аталанті" (0:3). "Гірники" не забили жодного м'яча і майже не створювали моментів біля воріт суперників.

Як Пушич оцінив гру "Шахтаря"

Головний тренер української команди згадав слова наставника "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіоли, який називав "Аталанту" "кам'яною стіною". Маріно Пушич підтвердив, що будь-якій команді важко грати проти підопічних Джан П'єро Гасперіні.

Гравці "Шахтаря" під час матчу. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Згідно з твердженням Пушича, "Шахтар" мав план на гру, але він не спрацював. Тренерові сподобалося те, як "гірники" діяли в перший 20 хвилин поєдинку і після перерви, але різниця в класі суперників виявилася занадто великою.

"Ми дійсно пробували всі, включаючи короткі атаки з деякими комбінаціями, довгі атаки, створили кілька ситуацій. Я не можу ні в чому звинувачувати свою команду. Ми намагалися використати вільний простір за їхньою останньою лінією. Все, що ми зробили, було недостатнім, щоб не програти такому супернику", — пояснив Пушич.

Головний тренер "Шахтаря" не збирається йти у відставку на тлі невдалої серії матчів донецької команди. Наступним суперником "гірників" у Лізі чемпіонів стане лондонський "Арсенал". Матч пройде 22 жовтня.

Нагадаємо, півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков зможе знову попрацювати із колишнім тренером команди у закордонному клубі.

А головного тренера збірної України Сергія Реброва розкритикували за відбір футболістів на жовтневі матчі команди.