Лунін звернувся до вболівальників після поразки Реалу у ЛЧ

Андрій Лунін дякує вболівальникам. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкіпер збірної України Андрій Лунін зіграв перший матч за "Реал" у Лізі чемпіонів цього сезону. Воротар пропустив гол від "Лілля", але став одним із найкращих футболістів у складі мадридської команди.

Лунін поділився враженням від поєдинку, повідомляє Marca.

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Андрій Лунін повернувся до основного складу "Реала" після того, як Тібо Куртуа отримав травму. Український голкіпер зіграє за "королівський клуб" як мінімум у декількох наступних матчах.

Андрій Лунін під час матчу. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

У поєдинку другого туру Ліги чемпіонів Лунін декілька разів врятував ворота "Реала", але пропустив гол із пенальті, який і вирішив результат протистояння. Команда Карло Анчелотті програла, а українського воротаря було визнано одним із найкращих футболістів іспанської команди.

Що Лунін сказав після матчу

Український голкіпер побажав своєму конкуренту Тібо Куртуа якнайшвидшого одужання, але запевнив, що продовжить боротися за місце в основному складі. Лунін не збирається здаватися і планує продемонструвати найкращі якості у найближчих матчах.

"Реал" продовжив зі мною контракт, і це був жест довіри, який я ціную. Я з першого дня в Мадриді казав, що з дитинства мріяв грати за "королівський клуб", з того часу нічого не змінилося. Розумію, що мені ніхто не подарує місце в основі, але я продовжуватиму боротися за свою мрію", — заявив Лунін.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Віктор Циганков отримав одразу три травми у матчі "Жирони" з "Феєнордом".

А інший хавбек "синьо-жовтих" Георгій Судаков став кандидатом на перехід до одного із французьких клубів.