Забарний може перейти до Баварії у разі продажу Кім Міндже

Ілля Забарний після матчу. Фото: Reuters/Ian Walton

Мюнхенська "Баварія" зайнялася пошуками гравця на позицію центрального захисника. Футболіст збірної України Ілля Забарний став одним із кандидатів на перехід до німецького клубу.

"Баварія" готується до відходу одного зі своїх гравців, повідомляє Bild.

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Тренерський склад "Баварії" незадоволений грою Кіма Міндже на позиції центрального захисника. Кореєць переїхав до Мюнхена з "Наполі" влітку 2023 року як одна із зірок Серії А, але Венсан Компані вважає, що його ігрові характеристики не підходять німецькій команді.

Ілля Забарний святкує перемогу з голкіпером Кепою. Фото: Reuters/Andrew Boyers

"Баварія" звернула увагу на Забарного

Мюнхенський клуб шукає молодого, фізично потужного та тактично грамотного захисника з гарним першим пасом. Одним із головних претендентів на трансфер у "Баварію" був футболіст "Барселони" Рональд Араухо, проте німці сумніваються у доцільності цього переходу через схильність гравця до травм.

Іншим варіантом для посилення складу "Баварії" є Ілля Забарний. Мюнхенці хочуть надіслати запит англійському "Борнмуту" щодо можливості трансферу 22-річного українця.

Трансферна вартість Забарного складає 32 млн євро. Цього сезону захисник зіграв за "Борнмут" вже вісім матчів у всіх турнірах.

Нагадаємо, український голкіпер Андрій Лунін зіграв перший матч у Лізі чемпіонів цього сезону за "Реал" і звернувся до вболівальників.

А півзахисник збірної України Віктор Циганков отримав тяжку травму у матчі Ліги чемпіонів за "Жирону".