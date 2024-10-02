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Хацкевич назвав нового лідера збірної України — про кого йдеться

2 жовтня 2024 14:03
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Хацкевич назвав Забарного новим лідером збірної України
Футболісти збірної України перед матчем Фото: Reuters/David W Cerny
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

Сергій Ребров почав оновлювати склад збірної України. Капітан команди Андрій Ярмоленко потрапив до резервного списку "синьо-жовтих" на найближчі матчі.

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич назвав футболіста, який може взяти на себе роль нового лідера, повідомляє "Український футбол".

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Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко, які є капітаном та віцекапітаном збірної України, не зіграють у найближчих матчах національної команди. Сергій Ребров викликав на збирання "синьо-жовтих" декілька новачків, але Олександр Хацкевич упевнений, що лідером команди стане інший футболіст.

Сергій Ребров та Ілля Забарний
Ребров дає вказівки Забарному. Фото: Reuters/David W Cerny

Хацкевич вірить у Забарного

У відсутності Андрія Ярмоленка та Сергія Сидорчука збірній України потрібний новий лідер, який у складній ситуації зможе повести команду за собою. Білоруський тренер упевнений, що такий футболіст уже є у складі "синьо-жовтих".

"Це Забарний, який впевнено і стабільно грає. Він є майбутнім збірної України й вже готовий до ролі лідера. До Іллі найменше претензій щодо гри за національну команду", — зазначив Хацкевич.

Ілля Забарний
Забарний у матчі за "Борнмут". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Вихованець "Динамо" Ілля Забарний виступає за збірну України з 2020 року. На його рахунку 41 поєдинок та 1 гол. У січні 2023 року молодий футболіст перейшов до англійського "Борнмута".

Нагадаємо, півзахисник збірної України Георгій Судаков зацікавив відомий французький клуб.

Віцекапітан збірної України Олександр Зінченко не зможе грати в основі "Арсеналу" і буде змушений змінити клуб.

спорт футбол Збірна України з футболу Ілля Забарний Олександр Хацкевич

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