Хацкевич назвал Забарного новым лидером сборной Украины

Футболисты сборной Украины перед матчем. Фото: Reuters/David W Cerny

Сергей Ребров начал обновлять состав сборной Украины. Капитан команды Андрей Ярмоленко попал в резервный список "сине-желтых" на ближайшие матчи.

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич назвал футболиста, который может взять на себя роль нового лидера, сообщает "Украинский футбол".

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Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко, которые являются капитаном и вице-капитаном сборной Украины, не сыграют в ближайших матчах национальной команды. Сергей Ребров вызвал на сбор "сине-желтых" несколько новичков, но Александр Хацкевич уверен, что лидером команды станет другой футболист.

Ребров дает указания Забарному. Фото: Reuters/David W Cerny

Хацкевич верит в Забарного

В отсутствии Андрея Ярмоленко и Сергея Сидорчука сборной Украины нужен новый лидер, который в сложной ситуации сможет повести команду за собой. Белорусский тренер уверен, что такой футболист уже есть в составе "сине-желтых".

"Это Забарный, уверенно и стабильно играющий. Он является будущим сборной Украины и уже готов к роли лидера. К Илье меньше всего претензий по поводу игры за национальную команду", — отметил Хацкевич.

Забарный в матче за "Борнмут". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Воспитанник "Динамо" Илья Забарный выступает за сборную Украины с 2020 года. На его счету 41 поединок и 1 гол. В январе 2023 года молодой футболист перешел в английский "Борнмут".

Напомним, полузащитник сборной Украины Георгий Судаков заинтересовал известный французский клуб.

Вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко не сможет играть в основе "Арсенала" и будет вынужден сменить клуб.