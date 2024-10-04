Салах обрав клуб, до якого безкоштовно перейде з Ліверпуля

Мохаммед Салах святкує гол. Фото: Reuters/Lee Smith

Контракт єгипетського форварда Мохаммеда Салаха з "Ліверпулем" спливає наприкінці сезону. Футболіст збирається змінити клуб та переїхати до іншого чемпіонату.

Салах готовий прийняти пропозицію від одного із грандів європейського футболу, повідомляє Mirror.

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"Ліверпуль" не збирається продовжувати контракт із 32-річним Мохаммедом Салахом. Форвард зможе вести переговори із закордонними клубами з початку січневого трансферного вікна. Вважалося, що клуби Саудівської Аравії будуть першими у черзі на єгипетську суперзірку, проте з'явився інший претендент на результативного футболіста.

Де гратиме Салах

Французький ПСЖ розглядає можливість запрошення єгипетського форварда. Парижани хочуть знайти футболіста, який зможе демонструвати високу результативність, як це робив Кіліан Мбаппе. Чемпіонів Франції влаштовує і те, що за трансфер Мохаммеда Салаха не доведеться платити відступні.

Мохаммед Салах у матчі проти "Болоньї". Фото: Reuters/Lee Smith

В останні роки "ПСЖ" відійшов від своєї трансферної стратегії, яка передбачала запрошення до команди виключно зірок світового футболу. Однак спокуса трансферу Салаха може виявитися занадто великою, щоб чинити опір.

"ПСЖ" готовий запропонувати 32-річному футболісту трирічний контракт із зарплатою, яка у декілька разів перевищує заробіток форварда в Англії. З такими умовами не зможуть конкурувати навіть клуби із Саудівської Аравії.

Нагадаємо, англійський "Манчестер Юнайтед" збирається оформити трансфер одразу двох футболістів португальської "Бенфіки".

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