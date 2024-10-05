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Барселона и Ювентус претендуют на звезду Манчестер Юнайтед

5 октября 2024 12:28
Сергей Романчук - Редактор
Барселона и Ювентус претендуют на Гарначо из Манчестер Юнайтед
Алехандро Гарначо (слева) и Маркус Рашфорд. Фото: Reuters/Jason Cairnduff
Сергей Романчук - Редактор

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг снова оказался на грани увольнения после серии неудачных матчей команды. Поединок АПЛ с "Астон Виллой" может стать определяющим для нидерландского наставника. 

Вслед за тренером "Юнайтед" могут покинуть и несколько футболистов, сообщает Manchester Evening News

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Команда Эрика Тен Хага не может выиграть уже в четырех матчах подряд с тех пор, как разгромила "Барнсли" со счетом 7:0 в третьем раунде Кубка английской лиги. После этого "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Кристал Пэлас", "Твенте" и "Порту", а также потерпел сокрушительное поражение от "Тоттенхэма". 

Серия неудачных поединков "красных дьяволов" привела к тому, что слухи о досрочном увольнении Эрика Тен Хага возобновились с новой силой. Тренеру важно, чтобы "МЮ" одержал победу в выездном поединке с "Астон Виллой", который пройдет в АПЛ шестого октября. 

Эрик Тен Хаг и Алехандро Гарначо
Эрик Тен Хаг и Алехандро Гарначо. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Гарначо тоже может покинуть "Юнайтед" 

Алехандро Гарначо оказывается одним из самых стабильных игроков "красных дьяволов", но сообщается клубу будет тяжело удержать аргентинца. Молодой 20-летний футболист разочарован результатами команды. Он может принять предложение от другого клуба, и тогда "МЮ" придется вести переговоры с потенциальными покупателями. 

Алехандро Гарначо
Алехандро Гарначо во время атаки. Фото: Reuters/Lee Smith

На Гарначо претендуют сразу два известных клуба. "Ювентус" еще летом пытался подписать Алехандро, но получил отказ. В начале 2025 года туринцы предпримут еще одну попытку договориться с "Манчестер Юнайтед", который хочет получить за своего игрока не менее 50 млн фунтов. За развитием ситуации следит каталонская "Барселона". 

В сезоне 2024/2025 Гарначо сыграл 9 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи. 

Напомним, форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах бесплатно перейдет во французский "ПСЖ" летом 2025 года. 

"Челси" нашел еще одного футболиста на позицию форварда — клуб готовит трансфер звезды немецкой Бундеслиги. 

В раздевалке мадридского "Реала" испортилась атмосфера из-за трансфера Килиана Мбаппе и его роли в команде. 

спорт футбол Манчестер Юнайтед Футбол трансферы Барселона Ювентус

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