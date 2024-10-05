Барселона и Ювентус претендуют на Гарначо из Манчестер Юнайтед

Алехандро Гарначо (слева) и Маркус Рашфорд. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг снова оказался на грани увольнения после серии неудачных матчей команды. Поединок АПЛ с "Астон Виллой" может стать определяющим для нидерландского наставника.

Вслед за тренером "Юнайтед" могут покинуть и несколько футболистов, сообщает Manchester Evening News.

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Команда Эрика Тен Хага не может выиграть уже в четырех матчах подряд с тех пор, как разгромила "Барнсли" со счетом 7:0 в третьем раунде Кубка английской лиги. После этого "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Кристал Пэлас", "Твенте" и "Порту", а также потерпел сокрушительное поражение от "Тоттенхэма".

Серия неудачных поединков "красных дьяволов" привела к тому, что слухи о досрочном увольнении Эрика Тен Хага возобновились с новой силой. Тренеру важно, чтобы "МЮ" одержал победу в выездном поединке с "Астон Виллой", который пройдет в АПЛ шестого октября.

Эрик Тен Хаг и Алехандро Гарначо. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Гарначо тоже может покинуть "Юнайтед"

Алехандро Гарначо оказывается одним из самых стабильных игроков "красных дьяволов", но сообщается клубу будет тяжело удержать аргентинца. Молодой 20-летний футболист разочарован результатами команды. Он может принять предложение от другого клуба, и тогда "МЮ" придется вести переговоры с потенциальными покупателями.

Алехандро Гарначо во время атаки. Фото: Reuters/Lee Smith

На Гарначо претендуют сразу два известных клуба. "Ювентус" еще летом пытался подписать Алехандро, но получил отказ. В начале 2025 года туринцы предпримут еще одну попытку договориться с "Манчестер Юнайтед", который хочет получить за своего игрока не менее 50 млн фунтов. За развитием ситуации следит каталонская "Барселона".

В сезоне 2024/2025 Гарначо сыграл 9 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.

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