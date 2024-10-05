Челси заплатит 80 млн евро за молодую звезду Бундеслиги

Беньямин Шешко во время матча. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Лондонский "Челси" собирается подписать еще одного футболиста группы атаки. Английский клуб заинтересован в трансфере звезды чемпионата Германии.

Футболистом "Челси" может стать форвард "РБ Лейпциг" Бенджамин Шешко, сообщает Calcio Mercato.

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Центральный нападающий "Челси" Николас Джексон хорошо начал сезон в Премьер-лиге под руководством нового главного тренера Энцо Марески. В этом сезоне игрок сборной Сенегала забил четыре гола и сделал три результативные передачи в шести матчах дивизиона после того, как в сезоне 2023/24 на его счету было 14 голов в 35 матчах.

Кем интересуется "Челси"

Однако тренерский штаб "Челси" считает, что результативности Джексона недостаточно для того, чтобы команда конкурировала с грандами АПЛ за чемпионский титул. Лондонский клуб нацелился на еще одного футболиста.

Беньямин Шешко забивает в ворота "Ювентуса". Фото: Reuters/Lisi Niesner

"Синие" стали одним из клубов, которые заинтересованы в услугах 21-летнего форварда сборной Словении и немецкого "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко. За последние полтора года молодой футболист стал звездой Бундеслиги.

В сезоне 2024/2025 на счету Шешко шесть голов и три результативные передачи в восьми матчах за "РБ Лейпциг" во всех турнирах. Его трансферная стоимость оценивается в 80 млн евро. "Челси" будет конкурировать за игрока с "Арсеналом" и "Ливерпулем".

Напомним, форвард английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах летом бесплатно перейдет во французский "ПСЖ".

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