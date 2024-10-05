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Челсі готує трансфер молодої зірки футболу за 80 млн євро — про кого йдеться

5 жовтня 2024 11:11
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Челсі заплатить 80 млн євро за молоду зірку Бундесліги
Беньямін Шешко під час матчу. Фото: Reuters/Lisi Niesner
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

Лондонський "Челсі" має намір підписати ще одного футболіста групи атаки. Англійський клуб зацікавлений у трансфері зірки чемпіонату Німеччини.

Футболістом "Челсі" може стати форвард "РБ Лейпциг" Бенджамін Шешко, повідомляє Calcio Mercato.

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Центральний нападник "Челсі" Ніколас Джексон добре розпочав сезон у Прем'єр-лізі під керівництвом нового головного тренера Енцо Марески. Цього сезону гравець збірної Сенегалу забив чотири голи та зробив три результативні передачі у шести матчах дивізіону після того, як у сезоні 2023/24 на його рахунку було 14 голів у 35 матчах.

Ким цікавиться "Челсі"

Проте тренерський штаб "Челсі" вважає, що результативності Джексона недостатньо для того, щоб команда конкурувала із грандами АПЛ за чемпіонський титул. Лондонський клуб націлився на ще одного футболіста.

Бенжамін Шешко
Беньямін Шешко забиває у ворота "Ювентуса". Фото: Reuters/Lisi Niesner

"Сині" стали одним із клубів, які зацікавлені у послугах 21-річного форварда збірної Словенії та німецького "РБ Лейпциг" Беньяміна Шешко. За останні півтора року молодий футболіст став зіркою Бундесліги.

У сезоні 2024/2025 на рахунку Шешко шість голів та три результативні передачі у восьми матчах за "РБ Лейпциг" у всіх турнірах. Його трансферна вартість оцінюється у 80 млн євро. "Челсі" конкуруватиме за гравця з "Арсеналом" та "Ліверпулем".

Нагадаємо, форвард англійського "Ліверпуля" Мохаммед Салах влітку безкоштовно перейде у французький "ПСЖ".

А в роздягальні мадридського "Реала" почалися сварки через трансфер Кіліана Мбаппе.

спорт футбол Футбол трансфери Челсі РБ Лейпциг

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