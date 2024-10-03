Беллінгем конфліктує з Мбаппе через невдалі результати Реалу

Джуд Беллінгем після поразки "Реала" від "Лілля". Фото: Reuters/Juan Medina

Півзахисник мадридського "Реала" Джуд Беллінгем незадоволений своєю новою роллю в іспанській команді. Він вважає, що переїзд Кіліана Мбаппе на "Сантьяго Бернабеу" негативно вплинув на результати "бланкос",

Результативність Беллінгема цього сезону знизилася, повідомляє Diario AS.

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Рік тому Джуд Беллінгем забив шість голів у перших семи матчах минулого сезону. Через рік результативність англійського хавбека знизилася до двох результативних передач у тому числі поєдинків.

Беллінгем змушений грати на позиції, яку у "Реалі" довгий час обіймав Тоні Кроос. Англійський футболіст рідко підключається до атак, головною зіркою яких став Кіліан Мбаппе. Однак француз не може знайти свою гру у мадридській команді.

Джуд Беллінгем та Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters/Juan Medina

Беллінгем незадоволений трансфером Мбаппе

У двох матчах за тиждень "Реал" зумів набрати лише одне очко. Спочатку команда Карло Анчелотті не змогла обіграти "Атлетіко" у Ла-Лізі (1:1), потім поступилася "Ліллю" у Лізі чемпіонів (0:1). Таким чином перервалася 14-матчева безпрограшна серія "Реала" у ЛЧ.

Іспанські журналісти повідомляють про те, що у роздягальні команди Анчелотті наростає конфлікт. Беллінгем не готовий змиритися з тим, що новою зіркою "Реала" став Мбаппе, а не сам Джуд та Вінісіус, як було минулого сезону. Непереконлива гра французького форварда загострює і так складну ситуацію в мадридському клубі.

Нагадаємо, Андрій Лунін прокоментував першу гру за "Реал" у Лізі чемпіонів цього сезону і дав обіцянку вболівальникам команди.

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