Беллінгем конфліктує з Мбаппе через невдалі результати Реалу

Беллінгем звинуватив Мбаппе у непереконливій грі Реала
Півзахисник мадридського "Реала" Джуд Беллінгем незадоволений своєю новою роллю в іспанській команді. Він вважає, що переїзд Кіліана Мбаппе на "Сантьяго Бернабеу" негативно вплинув на результати "бланкос",
Результативність Беллінгема цього сезону знизилася, повідомляє Diario AS.
Рік тому Джуд Беллінгем забив шість голів у перших семи матчах минулого сезону. Через рік результативність англійського хавбека знизилася до двох результативних передач у тому числі поєдинків.
Беллінгем змушений грати на позиції, яку у "Реалі" довгий час обіймав Тоні Кроос. Англійський футболіст рідко підключається до атак, головною зіркою яких став Кіліан Мбаппе. Однак француз не може знайти свою гру у мадридській команді.
Беллінгем незадоволений трансфером Мбаппе
У двох матчах за тиждень "Реал" зумів набрати лише одне очко. Спочатку команда Карло Анчелотті не змогла обіграти "Атлетіко" у Ла-Лізі (1:1), потім поступилася "Ліллю" у Лізі чемпіонів (0:1). Таким чином перервалася 14-матчева безпрограшна серія "Реала" у ЛЧ.
Іспанські журналісти повідомляють про те, що у роздягальні команди Анчелотті наростає конфлікт. Беллінгем не готовий змиритися з тим, що новою зіркою "Реала" став Мбаппе, а не сам Джуд та Вінісіус, як було минулого сезону. Непереконлива гра французького форварда загострює і так складну ситуацію в мадридському клубі.
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