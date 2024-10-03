Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Беллингем обвинил Мбаппе в неубедительной игре Реала arrow

Беллингем обвинил Мбаппе в неубедительной игре Реала

3 октября 2024 17:19
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Беллингем конфликтует с Мбаппе из-за неудачных результатов Реала
Джуд Беллингем после поражения "Реала" от "Лилля". Фото: Reuters/Juan Medina
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем недоволен своей новой ролью в испанской команде. Он считает, что переезд Килиана Мбаппе на "Сантьяго Бернабеу" негативно повлиял на результаты "бланкос",

Результативность Беллингема в нынешнем сезоне снизилась, сообщает Diario AS

Читайте также:

Год назад Джуд Беллингем забил шесть голов в первых семи матчах прошлого сезона. Спустя год результативность английского хавбека снизилась до двух результативных передач в том же количестве поединков.

Беллингем вынужден играть на позиции, которую в "Реале" долгое время занимал Тони Кроос. Английский футболист редко подключается к атакам, главной звездой которых теперь стал Килиан Мбаппе. Однако француз не может найти свою игру в мадридской команде. 

Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе
Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе. Фото: Reuters/Juan Medina

Беллингем недоволен трансфером Мбаппе 

В двух матчах за неделю "Реал" сумел набрать только одно очко. Сначала команда Карло Анчелотти не смогла обыграть "Атлетико" в Ла Лиге (1:1), затем уступила "Лиллю" в Лиге чемпионов (0:1). Таким образом прервалась 14-матчевая беспроигрышная серия "Реала" в ЛЧ. 

Испанские журналисты сообщают о том, что в раздевалке команды Анчелотти нарастает конфликт. Беллингем не готов смириться с тем, что новой звездой "Реала" стал Мбаппе, а не сам Джуд и Винисиус, как было в прошлом сезоне. Неубедительная игра французского форварда обостряет и без того сложную ситуацию в мадридском клубе. 

Напомним, Андрей Лунин прокомментировал первую игру за "Реал" в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне и дал обещание болельщикам команды. 

Немецкая "Бавария", которая тоже проиграла во втором туре Лиги чемпионов, усилит состав футболистом сборной Украины. 

спорт футбол Килиан Мбаппе Реал Мадрид Джуд Беллингем

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:27 Подарок на 900 тыс. евро — фермеры Одесчины получат помощь из Германии

17:23 Синоптики назвали области, которые завтра зальет обильным дождем

17:21 Зеленский приоткрыл завесу относительно Плана победы Украины

17:11 Синоптики предупредили об опасной погоде завтра в Харькове — чего ждать

17:04 В Украине вырос уровень зарплаты у женщин — в Минэкономики объяснили, с чем это связано

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

16:59 В Сумах раздались взрывы

16:55 Львов накроет осенний ливень — синоптики предупредили о непогоде завтра

16:45 Шторм и сильный ветер — какая погода в Одессе будет в пятницу

16:45 Франция призывает усилить контроль над финансовой помощью Украине, — Politico

16:41 В Киеве работники ТЦК похитили инженера компании-производителя дронов — детали

17:27 Подарок на 900 тыс. евро — фермеры Одесчины получат помощь из Германии

17:23 Синоптики назвали области, которые завтра зальет обильным дождем

17:21 Зеленский приоткрыл завесу относительно Плана победы Украины

17:11 Синоптики предупредили об опасной погоде завтра в Харькове — чего ждать

17:04 В Украине вырос уровень зарплаты у женщин — в Минэкономики объяснили, с чем это связано

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

16:59 В Сумах раздались взрывы

16:55 Львов накроет осенний ливень — синоптики предупредили о непогоде завтра

16:45 Шторм и сильный ветер — какая погода в Одессе будет в пятницу

16:45 Франция призывает усилить контроль над финансовой помощью Украине, — Politico

16:41 В Киеве работники ТЦК похитили инженера компании-производителя дронов — детали

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

Text

15:17 Подготовка к холодам — что поможет Киеву пройти зиму в этом году

Text

13:29 Глава УИНП рассказал, способствует ли Польша поиск тел жертв Волынской трагедии

Text

13:00 Лучшие танки ВСУ в Курской области и громкое заявление Буданова — эфир День.LIVE

Text

11:28 Какие манипуляции применяет Польша перед выборами — детали от нардепки

Text

08:00 Выход ВСУ из Угледара и кадровые ротации в украинской разведке — эфир Ранок.LIVE

2 октября 2024
Text

22:11 Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

Text

17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:15 Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

Text

13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

Text

13:38 В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября