Беллингем конфликтует с Мбаппе из-за неудачных результатов Реала

Джуд Беллингем после поражения "Реала" от "Лилля". Фото: Reuters/Juan Medina

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем недоволен своей новой ролью в испанской команде. Он считает, что переезд Килиана Мбаппе на "Сантьяго Бернабеу" негативно повлиял на результаты "бланкос",

Результативность Беллингема в нынешнем сезоне снизилась, сообщает Diario AS.

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Год назад Джуд Беллингем забил шесть голов в первых семи матчах прошлого сезона. Спустя год результативность английского хавбека снизилась до двух результативных передач в том же количестве поединков.

Беллингем вынужден играть на позиции, которую в "Реале" долгое время занимал Тони Кроос. Английский футболист редко подключается к атакам, главной звездой которых теперь стал Килиан Мбаппе. Однако француз не может найти свою игру в мадридской команде.

Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе. Фото: Reuters/Juan Medina

Беллингем недоволен трансфером Мбаппе

В двух матчах за неделю "Реал" сумел набрать только одно очко. Сначала команда Карло Анчелотти не смогла обыграть "Атлетико" в Ла Лиге (1:1), затем уступила "Лиллю" в Лиге чемпионов (0:1). Таким образом прервалась 14-матчевая беспроигрышная серия "Реала" в ЛЧ.

Испанские журналисты сообщают о том, что в раздевалке команды Анчелотти нарастает конфликт. Беллингем не готов смириться с тем, что новой звездой "Реала" стал Мбаппе, а не сам Джуд и Винисиус, как было в прошлом сезоне. Неубедительная игра французского форварда обостряет и без того сложную ситуацию в мадридском клубе.

Напомним, Андрей Лунин прокомментировал первую игру за "Реал" в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне и дал обещание болельщикам команды.

Немецкая "Бавария", которая тоже проиграла во втором туре Лиги чемпионов, усилит состав футболистом сборной Украины.