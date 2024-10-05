Барселона та Ювентус претендують на Гарначо з Манчестер Юнайтед

Алехандро Гарначо (ліворуч) та Маркус Рашфорд. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік Тен Хаг знову опинився на межі звільнення після серії невдалих матчів команди. Поєдинок АПЛ з "Астон Віллою" може стати визначальним для нідерландського наставника.

Разом із тренером "Юнайтед" можуть залишити й декілька футболістів, повідомляє Manchester Evening News.

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Команда Еріка Тен Хага не може виграти вже у чотирьох матчах поспіль з того часу, як розгромила "Барнслі" з рахунком 7:0 у третьому раунді Кубка англійської ліги. Після цього "Манчестер Юнайтед" зіграв унічию з "Крістал Пелас", "Твенте" та "Порту", а також зазнав нищівної поразки від "Тоттенгема".

Серія невдалих поєдинків "червоних дияволів" призвела до того, що чутки про дострокове звільнення Еріка Тен Хага поновилися з новою силою. Тренеру важливо, щоб "МЮ" здобув перемогу у виїзному поєдинку з "Астон Віллою", який пройде в АПЛ шостого жовтня.

Ерік Тен Хаг та Алехандро Гарначо. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Гарначо також може залишити "Юнайтед"

Алехандро Гарначо виявляється одним із найстабільніших гравців "червоних дияволів", але повідомляється клубу буде важко утримати аргентинця. Молодий 20-річний футболіст розчарований результатами команди. Він може прийняти пропозицію від іншого клубу і тоді "МЮ" доведеться вести переговори з потенційними покупцями.

Алехандро Гарначо під час атаки. Фото: Reuters/Lee Smith

На Гарначо претендують одразу два відомі клуби. "Ювентус" ще влітку намагався підписати Алехандро, але отримав відмову. На початку 2025 року туринці зроблять ще одну спробу домовитися з "Манчестер Юнайтед", який хоче отримати за свого гравця щонайменше 50 млн фунтів. За розвитком ситуації слідкує каталонська "Барселона".

У сезоні 2024/2025 Гарначо зіграв 9 матчів у всіх турнірах, забив три голи та зробив три результативні передачі.

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