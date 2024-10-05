Стоимость Георгия Судакова завышена в несколько раз — Кополовец

Георгий Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Донецкий "Шахтер" сейчас хочет продать полузащитника Георгия Судакова, который является их главным активом, по примеру Михаила Мудрика. В СМИ фигурируют суммы в 60-70 млн евро.

По словам бывшего футболиста Михаила Кополовца в интервью "Спорт-Экспресс Украина", Судаков стоит намного меньше.

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Кополовец уверен, что стоимость Судакова очень сильно завышена, поскольку выступления в УПЛ не могут быть показателем для формирования цены, а в еврокубках и на Евро-2024 был провал.

Георгий Судаков против "Аталанты" в Лиге чемпионов. Фото: instagram.com/sudakov_11/

По словам Кополовца, реальная стоимость Судакова составляет 15-20 млн евро.

"За 50 миллионов есть куча классных футболистов, которые уже играют в Европе. Судаков хороший футболист, но чтобы стоить 50 млн, он должен показывать свой уровень за сборную и в еврокубках, а результаты там не самые лучшие.

Вспомните продажу Мудрика. Михаил показал свой уровень против "Аякса" и в Лиге чемпионов. Именно на это "Челси" и клюнул!", — сказал Кополовец.

Судаков в текущем сезоне провел девять матчей, где забил три гола и сделал один асист. Авторитетный статистические портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 35 млн евро.

В текущем сезоне "Шахтер" набрал одно очков в двух турах Лиги чемпионов, а в УПЛ команда отстает на шесть очков от "Динамо" и "Александрии".

Напомним, Судаков вскоре может перейти во французский топовый клуб.

Экс-игрок сборной Украины не верит в то, что "Шахтер" и "Динамо" выйдут в плей-офф еврокубков.