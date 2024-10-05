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Федецкий не верит в шансы Шахтера и Динамо выйти в плей-офф еврокубков

5 октября 2024 10:19
Сергей Романчук - Редактор
Федецкий считает, что Динамо и Шахтер смогут набрать очки в еврокубках
Артем Бондаренко во время матча Лиги чемпионов. Фото: пресс-служба "Шахтера"
Сергей Романчук - Редактор

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением о выступлении киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" в еврокубках. Эксперт верит в то, что эти команды сумеют набрать очки в Лиге чемпионов и Лиге Европы. 

Федецкий ждет от украинских команд содержательную игру в матчах с грандами европейского футбола, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине". 

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В четырех матчах в основных этапов еврокубков "Динамо" и "Шахтер" сумели набрать только один балл на двоих. При этом украинские команды не забили ни одного гола. Артем Федецкий считает, что подопечным Александра Шовковского и Марино Пушича будет сложно сражаться за плей-офф турниров, но забитые голы и победы еще будут. 

Марино Пушич
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич. Фото: пресс-служба клуба

Федецкий сделал прогноз на "Динамо" и "Шахтер" 

Бывший защитник сборной Украины считает провалом выступление двух грандов УПЛ в еврокубках. Однако Артем Федецкий верит, что в следующих турах Лиги чемпионов и Лиги Европы ситуация может измениться в лучшую сторону. 

"Как минимум, удастся забить, а максимум — получим какие-нибудь очки. Обычно против серьезных клубов нам не на что рассчитывать, но это может стать переломным моментом. В этих матчах и ничейные результаты будут положительными. Иногда против грандов проще получить результат с игровой точки зрения, чем против середняков", — объяснил Федецкий. 

Динамо Киев
Футболисты "Динамо" (Киев) перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

"Динамо" встретится с "Ромой" в Италии в следующем туре Лиги Европы. "Шахтер" ждет противостояние с "Арсеналом" в Лиге чемпионов. 

Напомним, стали известны дата и время проведения центрального матча 11 тура УПЛ, в котором "Динамо" примет "Шахтер". 

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что "Динамо" не на что рассчитывать в еврокубках в ближайшее время. 

спорт футбол ФК Шахтер Динамо Артем Федецкий

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