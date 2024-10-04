Динамо — Шахтер — известна дата и время матча УПЛ

Николай Шапаренко в матче Лиги Европы. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" сыграет с донецким "Шахтером" в центральном поединке 11 тура чемпионата Украины по футболу. Уже известно, где и когда пройдет поединок.

Один из самых долгожданных матчей сезона состоится в выходной день, сообщает официальный сайт УПЛ.

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В воскресенье, 27 октября, "Динамо" примет в Киеве "Шахтер" в рамках центрального поединка 11 тура украинской Премьер-лиги. Начало противостояния запланировано на 18:00.

Александр Зубков является одним из лидеров "Шахтера". Фото: пресс-служба клуба

Накануне матча "Динамо" — "Шахтер"

Действующие чемпионы Украины неудачно начали сезон 2024/2025. В семи стартовых туров "Шахтер" дважды проиграл и один раз сыграл вничью.

Киевское "Динамо" только в одном матче потеряло очки, когда сыграло вничью 0:0 со львовским "Рухом". Подопечные Александра Шовковского лидируют в турнирной таблице с 19 очками. Столько же баллов у "Александрии", которую тренирует Руслан Ротань.

В прошлом сезоне "Шахтер" выиграл у "Динамо" оба матча со счетом 1:0.

Важно отметить, что центральный матч 11 тура УПЛ состоится вскоре после поединков сборной Украины в Лиге Наций.

Напомним, бывший тренер "Динамо" считает преждевременными разговоры о том, что подопечные Александра Шовковского станут чемпионами Украины.

Главный тренер "Динамо" назвал основную причину неудачной игры команды в еврокубках.