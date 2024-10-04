Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Динамо примет Шахтер — стали известны дата и время матча УПЛ arrow

Динамо примет Шахтер — стали известны дата и время матча УПЛ

4 октября 2024 15:03
Сергей Романчук - Редактор
Динамо — Шахтер — известна дата и время матча УПЛ
Николай Шапаренко в матче Лиги Европы. Фото: пресс-служба "Динамо"
Сергей Романчук - Редактор

Киевское "Динамо" сыграет с донецким "Шахтером" в центральном поединке 11 тура чемпионата Украины по футболу. Уже известно, где и когда пройдет поединок.

Один из самых долгожданных матчей сезона состоится в выходной день, сообщает официальный сайт УПЛ. 

Читайте также:

В воскресенье, 27 октября, "Динамо" примет в Киеве "Шахтер" в рамках центрального поединка 11 тура украинской Премьер-лиги. Начало противостояния запланировано на 18:00. 

Александр Зубков
Александр Зубков является одним из лидеров "Шахтера". Фото: пресс-служба клуба

Накануне матча "Динамо" — "Шахтер" 

Действующие чемпионы Украины неудачно начали сезон 2024/2025. В семи стартовых туров "Шахтер" дважды проиграл и один раз сыграл вничью. 

Киевское "Динамо" только в одном матче потеряло очки, когда сыграло вничью 0:0 со львовским "Рухом". Подопечные Александра Шовковского лидируют в турнирной таблице с 19 очками. Столько же баллов у "Александрии", которую тренирует Руслан Ротань. 

В прошлом сезоне "Шахтер" выиграл у "Динамо" оба матча со счетом 1:0. 

Важно отметить, что центральный матч 11 тура УПЛ состоится вскоре после поединков сборной Украины в Лиге Наций. 

Напомним, бывший тренер "Динамо" считает преждевременными разговоры о том, что подопечные Александра Шовковского станут чемпионами Украины. 

Главный тренер "Динамо" назвал основную причину неудачной игры команды в еврокубках. 

спорт футбол ФК Шахтер Динамо УПЛ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:09 Во Львовской области убили владельцев озер в Лопатине — объявлен план перехвата

14:59 Forbes намекает на возможные отставки в оборонном секторе Украины — что известно

14:59 Кабмин сократил сроки явки украинцев в ТЦК по повестке

14:48 В одеському онкодиспансері проводять перевірки — що шукають

14:43 Энергоатом уволил топ-менеджера, которого задержала СБУ на взятке

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

14:35 Дроны СБУ поразили нефтебазу в Воронежской области с 20 резервуарами — источники

14:23 Украина получила данные о счетах своих граждан за границей

14:18 Дело Одесского припортового завода — досудебное расследование завершили

14:17 У Трампа удивили пунктами его мирного плана по Украине — на что он согласен

13:59 Синоптик Диденко предупредила о дождях в некоторых областях Украины завтра

15:09 Во Львовской области убили владельцев озер в Лопатине — объявлен план перехвата

14:59 Forbes намекает на возможные отставки в оборонном секторе Украины — что известно

14:59 Кабмин сократил сроки явки украинцев в ТЦК по повестке

14:48 В одеському онкодиспансері проводять перевірки — що шукають

14:43 Энергоатом уволил топ-менеджера, которого задержала СБУ на взятке

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

14:35 Дроны СБУ поразили нефтебазу в Воронежской области с 20 резервуарами — источники

14:23 Украина получила данные о счетах своих граждан за границей

14:18 Дело Одесского припортового завода — досудебное расследование завершили

14:17 У Трампа удивили пунктами его мирного плана по Украине — на что он согласен

13:59 Синоптик Диденко предупредила о дождях в некоторых областях Украины завтра

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

Text

13:09 Юрист объяснил преимущества мобилизации мужчин после 18 лет

Text

13:00 Мобилизация в Украине и блокирование вступления в ЕС — эфир День.LIVE

Text

11:10 Круглосуточные "мясные штурмы" — военный описал ситуацию под Купянском

Text

08:00 Ситуация на фронте и визит Марка Рютте в Украину — эфир Ранок.LIVE

3 октября 2024
Text

21:30 Визит нового генсека НАТО в Киев, — эфир Остаповець_LIVE

Text

17:50 Скандал с Зеленским в Польше и выход ВСУ из Угледара — эфир Вечір.LIVE

Text

15:17 Подготовка к холодам — что поможет Киеву пройти зиму в этом году

Text

13:29 Глава УИНП рассказал, способствует ли Польша поиск тел жертв Волынской трагедии

Text

13:00 Лучшие танки ВСУ в Курской области и громкое заявление Буданова — эфир День.LIVE

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

11:28 Какие манипуляции применяет Польша перед выборами — детали от нардепки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября