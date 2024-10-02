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Бывший тренер Динамо не верит, что команда станет чемпионом УПЛ

2 октября 2024 17:31
Сергей Романчук - Редактор
Хацкевич оценил шансы Динамо на чемпионский титул в УПЛ
Футболисты "Динамо" празднуют гол. Фото: пресс-служба клуба
Сергей Романчук - Редактор

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич поделился мнением о перспективах команды в нынешнем сезоне. Белорусский специалист не спешит давать преждевременные прогнозы по поводу шансов команды Александра Шовковского в борьбе за чемпионский титул.

Хацкевич призвал не списывать со счетов донецкий "Шахтер", сообщает "Украинский футбол". 

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Экс-полузащитник киевского "Динамо" Александр Хацкевич, который тренировал столичную команду с 2017 по 2019 годы, считает убедительной игру "бело-синих" в украинской Премьер-лиге. Несмотря на проблемы подопечных Александра Шовковского в еврокубках, в домашнем первенстве команда выступает вполне уверенно. 

Александр Хацкевич
Александр Хацкевич во время работы в Киеве. Фото: УНИАН

Шансы "Динамо" на чемпионство 

Киевляне потеряли очки только в одном матче УПЛ. "Динамо" и "Александрия" лидируют в турнирной таблице, обе команды набрали по 19 баллов после семи туров. 

Александр Шовковский
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

В то же время действующий чемпион Украины "Шахтер" в тех же семи матчах дважды проиграл и один раз сыграл вничью. Команда Марино Пушича оказалась на четвертой строчке в турнирной таблице. Однако Александр Хацкевич уверен, что вся борьба за титул в УПЛ еще впереди. 

"Чемпионат у нас закончится только в мае. Количество матчей, в которых "Шахтер" уже потерял очки, удивляет. Но я бы не стал пока говорить о том, что "Динамо" уже обеспечило себе чемпионский титул", — заявил Хацкевич. 

Напомним, сразу несколько игроков сборной Украины следующим летом могут сменить клубы. Один из них — полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков, которого ждут во Франции. 

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко потерял стабильное место в основе лондонской команды, но у него тоже есть вариант со сменой команды. 

спорт футбол ФК Шахтер Динамо УПЛ Александр Хацкевич

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