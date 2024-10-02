Хацкевич оцінив шанси Динамо на чемпіонський титул в УПЛ

Футболісти "Динамо" святкують гол. Фото: пресслужба клубу

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич поділився думкою про перспективи команди цього сезону. Білоруський фахівець не поспішає давати передчасні прогнози щодо шансів команди Олександра Шовковського у боротьбі за чемпіонський титул.

Хацкевич закликав не списувати з рахунків донецький "Шахтар", повідомляє "Український футбол".

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Експівзахисник київського "Динамо" Олександр Хацкевич, який тренував столичну команду з 2017 по 2019 роки, вважає переконливою гру "біло-синіх" в українській Прем'єр-лізі. Попри проблеми підопічних Олександра Шовковського у єврокубках, у домашній першості команда виступає цілком впевнено.

Олександр Хацкевич під час роботи у Києві. Фото: УНІАН

Шанси "Динамо" на чемпіонство

Кияни втратили очки лише в одному матчі УПЛ. "Динамо" та "Олександрія" лідирують у турнірній таблиці, обидві команди набрали по 19 балів після семи турів.

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

Водночас чинний чемпіон України "Шахтар" у тих самих семи матчах двічі програв і один раз зіграв унічию. Команда Марино Пушича опинилася на четвертому рядку у турнірній таблиці. Проте Олександр Хацкевич упевнений, що вся боротьба за титул в УПЛ ще попереду.

"Чемпіонат у нас закінчиться лише у травні. Кількість матчів, у яких "Шахтар" вже втратив очки, дивує. Але я б не став поки що говорити про те, що "Динамо" вже забезпечило собі чемпіонський титул", — заявив Хацкевич.

Нагадаємо, одразу декілька гравців збірної України наступного літа можуть змінити клуби. Один із них — півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков, на якого чекають у Франції.

Захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко втратив стабільне місце в основі лондонської команди, але має теж варіант зі зміною команди.