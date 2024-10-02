Хацкевич оцінив шанси Динамо на чемпіонський титул в УПЛ

Колишній тренер Динамо не вірить, що команда стане чемпіоном УПЛ
Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич поділився думкою про перспективи команди цього сезону. Білоруський фахівець не поспішає давати передчасні прогнози щодо шансів команди Олександра Шовковського у боротьбі за чемпіонський титул.
Хацкевич закликав не списувати з рахунків донецький "Шахтар", повідомляє "Український футбол".
Експівзахисник київського "Динамо" Олександр Хацкевич, який тренував столичну команду з 2017 по 2019 роки, вважає переконливою гру "біло-синіх" в українській Прем'єр-лізі. Попри проблеми підопічних Олександра Шовковського у єврокубках, у домашній першості команда виступає цілком впевнено.
Шанси "Динамо" на чемпіонство
Кияни втратили очки лише в одному матчі УПЛ. "Динамо" та "Олександрія" лідирують у турнірній таблиці, обидві команди набрали по 19 балів після семи турів.
Водночас чинний чемпіон України "Шахтар" у тих самих семи матчах двічі програв і один раз зіграв унічию. Команда Марино Пушича опинилася на четвертому рядку у турнірній таблиці. Проте Олександр Хацкевич упевнений, що вся боротьба за титул в УПЛ ще попереду.
"Чемпіонат у нас закінчиться лише у травні. Кількість матчів, у яких "Шахтар" вже втратив очки, дивує. Але я б не став поки що говорити про те, що "Динамо" вже забезпечило собі чемпіонський титул", — заявив Хацкевич.
Нагадаємо, одразу декілька гравців збірної України наступного літа можуть змінити клуби. Один із них — півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков, на якого чекають у Франції.
Захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко втратив стабільне місце в основі лондонської команди, але має теж варіант зі зміною команди.
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