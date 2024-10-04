Динамо — Шахтар — відома дата та час матчу УПЛ

Микола Шапаренко у матчі Ліги Європи. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" зіграє з донецьким "Шахтарем" у центральному поєдинку 11 туру чемпіонату України з футболу. Вже відомо, де і коли пройде поєдинок.

Один із довгоочікуваних матчів сезону відбудеться у вихідний день, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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У неділю, 27 жовтня, "Динамо" прийме у Києві "Шахтар" у рамках центрального поєдинку 11 туру української Прем'єр-ліги. Початок протистояння запланований на 18:00.

Олександр Зубков є одним із лідерів "Шахтаря". Фото: прес-служба клубу

Напередодні матчу "Динамо" — "Шахтар"

Чинні чемпіони України невдало розпочали сезон 2024/2025. У семи стартових турах "Шахтар" двічі програв і одного разу зіграв унічию.

Київське "Динамо" лише в одному матчі втратило очки, коли зіграло внічию 0:0 зі львівським "Рухом". Підопічні Олександра Шовковського лідирують у турнірній таблиці із 19 очками. Стільки ж балів "Олександрія", яку тренує Руслан Ротань.

Минулого сезону "Шахтар" виграв у "Динамо" обидва матчі з рахунком 1:0.

Важливо відзначити, що центральний матч 11 туру УПЛ відбудеться невдовзі після поєдинків збірної України у Лізі Націй.

Нагадаємо, колишній тренер "Динамо" вважає передчасними розмови про те, що підопічні Олександра Шовковського стануть чемпіонами України.

Головний тренер "Динамо" назвав основну причину невдалої гри команди у єврокубках.