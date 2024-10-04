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Шовковський пояснив, хто винен у поразці Динамо від Гоффенгайма

4 жовтня 2024 09:04
Сергій Романчук - Редактор
Шовковський назвав головну причину поразок Динамо у Лізі Європи
Олександр Шовковський під час матчу. Фото: Reuters/Heiko Becker
Сергій Романчук - Редактор

Київське "Динамо" провело другий матч основного раунду Ліги Європи. Українська команда зіграла з "Гоффенгаймом" впевненіше, ніж з "Лаціо" до цього, але все одно програла.

Олександр Шовковський прокоментував фіаско "біло-синіх" в інтерв'ю офіційному сайту "Динамо".

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Підопічні Олександра Шовковського створили кілька моментів біля воріт суперника з Німеччини й тривалий час лідирували за відсотком м'яча. Проте у кожному з таймів "Динамо" пропустило по голу від Адама Гложека.

Назар Волошин
Владислав Дубінчак бореться за м'яч із суперником. Фото: Reuters/Heiko Becker

Що Шовковський сказав про матч

"Динамо" не забило жодного м'яча за два матчі Ліги Європи. Олександр Шовковський вважає реалізацію моментів однієї з головних причин невдач київської команди у єврокубках. Саме кияни першими могли відкрити рахунок у поєдинку з "Гоффенгаймом" після того, як Бражко завдав сильного удару з 35 метрів уже на десятій хвилині гри.

"Останнім часом футбол, як і вся наша країна, виживає. Не йдеться про те, щоб ми могли покращуватися чи вдосконалюватися. Ми повинні насамперед вижити. Це стосується багатьох питань. Ми не можемо залучити кваліфікованих легіонерів, не можемо нормально готуватися. Це об'єктивні причини. У такій ситуації, щоб ставати сильнішими, потрібно грати з суперниками, які сильніші за нас", — пояснив Шовковський.

Тренер цінує досвід, який футболісти "Динамо" отримують у матчах із командами з найкращих чемпіонатів Європи. Він пообіцяв, що гравці робитимуть все можливе, щоб демонструвати свої найкращі якості у кожному матчі.

Нагадаємо, колишній футболіст "Динамо" Юрій Максимов поділився думкою про причину невдач команди у матчах Ліги Європи.

А захисник збірної України Олександр Зінченко може залишити "Арсенал" вже наприкінці цього року.

спорт футбол Динамо Ліга Європи Олександр Шовковський

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