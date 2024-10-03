Максимов назвав причину невдач Динамо у Лізі Європи

Юрій Максимов під час матчу. Фото: пресслужба "Дніпра-1"

Відомий український тренер Юрій Максимов прокоментував шанси київського "Динамо" набрати очки у матчі Ліги Європи з німецьким "Гоффенгаймом". Колишній футболіст "біло-синіх" вважає, що підопічним Олександра Шовковського нема куди відступати.

Максимов порівняв нинішнє "Динамо" із командою, кольори якої він сам захищав, повідомляє "Український футбол".

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Юрій Максимов вважає, що на "Динамо" чекає важке протистояння. Київській команді традиційно складно грати із суперниками з Німеччини. Фахівець не став оцінювати українську команду перед важливим матчем, бо вважає, що це має робити головний тренер. Але Максимов побажав удачі киянам.

Георгій Бущан виведе "Динамо" на поле з капітанською пов'язкою. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Чому "Динамо" має перемогти

Колишній півзахисник "біло-синіх" та збірної України нагадав про те, що від успіхів "Динамо" та "Шахтаря" залежить рейтинг країни у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Будь-яка втрата очок може призвести до того, що кількість місць для українських команд у єврокубках скоротиться.

"У 1990-х роках нам теж було важко проходити до групового раунду Ліги чемпіонів через те, що зустрічалися з більш рейтинговими суперниками. А зараз ще більша кількість команд бере участь", — пояснив Максимов.

Нагадаємо, колишній захисник "Динамо" Ілля Забарний може перейти до одного з найпопулярніших клубів світу.

Інший ексфутболіст "Динамо" Віктор Циганков отримав травму одразу трьох м'язів стегна у матчі Ліги чемпіонів за "Жирону".