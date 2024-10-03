Максимов назвав причину невдач Динамо у Лізі Європи

Максимов пояснив, чому Динамо має виграти у Гоффенгайма
Відомий український тренер Юрій Максимов прокоментував шанси київського "Динамо" набрати очки у матчі Ліги Європи з німецьким "Гоффенгаймом". Колишній футболіст "біло-синіх" вважає, що підопічним Олександра Шовковського нема куди відступати.
Максимов порівняв нинішнє "Динамо" із командою, кольори якої він сам захищав, повідомляє "Український футбол".
Юрій Максимов вважає, що на "Динамо" чекає важке протистояння. Київській команді традиційно складно грати із суперниками з Німеччини. Фахівець не став оцінювати українську команду перед важливим матчем, бо вважає, що це має робити головний тренер. Але Максимов побажав удачі киянам.
Чому "Динамо" має перемогти
Колишній півзахисник "біло-синіх" та збірної України нагадав про те, що від успіхів "Динамо" та "Шахтаря" залежить рейтинг країни у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Будь-яка втрата очок може призвести до того, що кількість місць для українських команд у єврокубках скоротиться.
"У 1990-х роках нам теж було важко проходити до групового раунду Ліги чемпіонів через те, що зустрічалися з більш рейтинговими суперниками. А зараз ще більша кількість команд бере участь", — пояснив Максимов.
Нагадаємо, колишній захисник "Динамо" Ілля Забарний може перейти до одного з найпопулярніших клубів світу.
Інший ексфутболіст "Динамо" Віктор Циганков отримав травму одразу трьох м'язів стегна у матчі Ліги чемпіонів за "Жирону".
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