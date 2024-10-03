Максимов назвал причину неудач Динамо в Лиге Европы

Юрий Максимов во время матча. Фото: пресс-служба "Днепра-1"

Известный украинский тренер Юрий Максимов прокомментировал шансы киевского "Динамо" набрать очки в матче Лиги Европы с немецким "Хоффенхаймом". Бывший футболист "бело-синих" считает, что подопечным Александра Шовковского некуда отступать.

Максимов сравнил нынешнее "Динамо" с командой, цвета которой он сам защищал, сообщает "Украинский футбол".

Читайте также:

Юрий Максимов считает, что "Динамо" ждет тяжелое противостояние. Киевской команде традиционно сложно играть с соперниками из Германии. Специалист не стал оценивать украинскую команду перед важным матчем, поскольку считает, что это должен делать главный тренер. Но Максимов пожелал удачи киевлянам.

Георгий Бущан выведет "Динамо" на поле с капитанской повязкой. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Почему "Динамо" должно победить

Бывший полузащитник "бело-синих" и сборной Украины напомнил о том, что от успехов "Динамо" и "Шахтера" зависит рейтинг страны в таблице коэффициентов УЕФА. Любая потеря очков может привести к тому, что количество мест для украинских команд в еврокубках сократится.

"В 1990-х годах нам тоже было тяжело проходить в групповой раунд Лиги чемпионов из-за того, что встречались с более рейтинговыми соперниками. А сейчас еще большее количество команд принимает участие", — объяснил Максимов.

Напомним, бывший защитник "Динамо" Илья Забарный может перейти в один из самых популярных клубов мира.

Другой экс-футболист "Динамо" Виктор Цыганков получил травму сразу трех мышц бедра в матче Лиги чемпионов за "Жирону".