Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Максимов объяснил, почему Динамо должно выиграть у Хоффенхайма arrow

Максимов объяснил, почему Динамо должно выиграть у Хоффенхайма

3 октября 2024 19:01
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Максимов назвал причину неудач Динамо в Лиге Европы
Юрий Максимов во время матча. Фото: пресс-служба "Днепра-1"
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

Известный украинский тренер Юрий Максимов прокомментировал шансы киевского "Динамо" набрать очки в матче Лиги Европы с немецким "Хоффенхаймом". Бывший футболист "бело-синих" считает, что подопечным Александра Шовковского некуда отступать.

Максимов сравнил нынешнее "Динамо" с командой, цвета которой он сам защищал, сообщает "Украинский футбол". 

Читайте также:

Юрий Максимов считает, что "Динамо" ждет тяжелое противостояние. Киевской команде традиционно сложно играть с соперниками из Германии. Специалист не стал оценивать украинскую команду перед важным матчем, поскольку считает, что это должен делать главный тренер. Но Максимов пожелал удачи киевлянам. 

Георгий Бущан
Георгий Бущан выведет "Динамо" на поле с капитанской повязкой. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Почему "Динамо" должно победить 

Бывший полузащитник "бело-синих" и сборной Украины напомнил о том, что от успехов "Динамо" и "Шахтера" зависит рейтинг страны в таблице коэффициентов УЕФА. Любая потеря очков может привести к тому, что количество мест для украинских команд в еврокубках сократится. 

"В 1990-х годах нам тоже было тяжело проходить в групповой раунд Лиги чемпионов из-за того, что встречались с более рейтинговыми соперниками. А сейчас еще большее количество команд принимает участие", — объяснил Максимов. 

Напомним, бывший защитник "Динамо" Илья Забарный может перейти в один из самых популярных клубов мира. 

Другой экс-футболист "Динамо" Виктор Цыганков получил травму сразу трех мышц бедра в матче Лиги чемпионов за "Жирону".

спорт футбол Динамо Лига Европы Юрий Максимов Хоффенхайм

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:05 В Раде назвали условие для пересмотра прожиточного минимума в Госбюджете-2025

Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

18:42 Оккупанты ударили по остановке в Купянске — полиция показала фото

18:40 Шовковский выпустил атакующий состав на матч с Хоффенхаймом в Лиге Европы

18:38 Глава USAID Пауэр сообщила о росте технического сектора в Украине с 2022 года

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

18:38 Фотографы Либеровы поделились кадрами разрушенного Волчанска

18:34 Мобилизация в октябре 2024 — новые правила бронирования через "Дію"

18:19 Двоих подростков подозревают во взрывах под израильским посольством в Копенгагене — Reuters

18:16 Бражника-языкана зафиксировали на Одесчине — опасен ли он и как выглядит

18:10 "АТЕШ" обнаружил в Крыму перевозку российских ракет к комплексу С-300 — фото

19:05 В Раде назвали условие для пересмотра прожиточного минимума в Госбюджете-2025

Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

18:42 Оккупанты ударили по остановке в Купянске — полиция показала фото

18:40 Шовковский выпустил атакующий состав на матч с Хоффенхаймом в Лиге Европы

18:38 Глава USAID Пауэр сообщила о росте технического сектора в Украине с 2022 года

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

18:38 Фотографы Либеровы поделились кадрами разрушенного Волчанска

18:34 Мобилизация в октябре 2024 — новые правила бронирования через "Дію"

18:19 Двоих подростков подозревают во взрывах под израильским посольством в Копенгагене — Reuters

18:16 Бражника-языкана зафиксировали на Одесчине — опасен ли он и как выглядит

18:10 "АТЕШ" обнаружил в Крыму перевозку российских ракет к комплексу С-300 — фото

Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

17:50 Скандал с Зеленским в Польше и выход ВСУ из Угледара — эфир Вечір.LIVE

Text

15:17 Подготовка к холодам — что поможет Киеву пройти зиму в этом году

Text

13:29 Глава УИНП рассказал, способствует ли Польша поиск тел жертв Волынской трагедии

Text

13:00 Лучшие танки ВСУ в Курской области и громкое заявление Буданова — эфир День.LIVE

Text

11:28 Какие манипуляции применяет Польша перед выборами — детали от нардепки

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

08:00 Выход ВСУ из Угледара и кадровые ротации в украинской разведке — эфир Ранок.LIVE

2 октября 2024
Text

22:11 Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

Text

17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:15 Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

Text

13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября