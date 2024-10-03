Хоффенхайм — Динамо — стартовые составы на матч Лиги Европы

Шовковский выпустил атакующий состав на матч с Хоффенхаймом в Лиге Европы
В рамках второго тура основного этапа Лиги Европы "Динамо" сыграет с "Хоффенхаймом". Киевская команда хочет взять реванш за поражение от "Лацио" в первом матче на турнире.
Оба тренера уже представили стартовые составы своих команд, сообщает официальный сайт УЕФА.
Киевское "Динамо" столкнулось с кадровыми проблемами накануне поединка с соперником из Германии. Александр Шовковский был вынужден оставить в Украине сразу несколько футболистов.
Стартовые составы на матч
"Хоффенхайм": Бауманн (капитан) — Акпогума, Штах, Нсоки — Гендри, Бишоф, Гриллич, Просс — Крамарич, Мерштедт, Гложек.
Тренер: Пеллегрино Матараццо.
"Динамо": Бущан (капитан) — Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак — Михайленко, Бражко, Шапаренко — Кабаев, Ванат, Волошин.
Тренер: Александр Шовковский.
Напомним, бывший футболист "Динамо" Илья Забарный может продолжить карьеру в "Баварии", которой нужен молодой защитник с хорошим пасом.
А полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков получил новую травму в матче Лиги чемпионов и выбыл из строя как минимум на несколько недель.
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