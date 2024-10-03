Хоффенхайм — Динамо — стартовые составы на матч Лиги Европы

Александр Шовковский во время тренировки. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

В рамках второго тура основного этапа Лиги Европы "Динамо" сыграет с "Хоффенхаймом". Киевская команда хочет взять реванш за поражение от "Лацио" в первом матче на турнире.

Оба тренера уже представили стартовые составы своих команд, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Киевское "Динамо" столкнулось с кадровыми проблемами накануне поединка с соперником из Германии. Александр Шовковский был вынужден оставить в Украине сразу несколько футболистов.

Николай Шапаренко сыграет с первых минут. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Стартовые составы на матч

"Хоффенхайм": Бауманн (капитан) — Акпогума, Штах, Нсоки — Гендри, Бишоф, Гриллич, Просс — Крамарич, Мерштедт, Гложек.

Тренер: Пеллегрино Матараццо.

"Динамо": Бущан (капитан) — Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак — Михайленко, Бражко, Шапаренко — Кабаев, Ванат, Волошин.

Тренер: Александр Шовковский.

Напомним, бывший футболист "Динамо" Илья Забарный может продолжить карьеру в "Баварии", которой нужен молодой защитник с хорошим пасом.

А полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков получил новую травму в матче Лиги чемпионов и выбыл из строя как минимум на несколько недель.