Гоффенгайм — Динамо — стартові склади на матч Ліги Європи

Олександр Шовковський під час тренування. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

У рамках другого туру основного етапу Ліги Європи "Динамо" зіграє з "Гоффенгаймом". Київська команда хоче взяти реванш за поразку від "Лаціо" у першому матчі на турнірі.

Обидва тренери вже представили стартові склади своїх команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Київське "Динамо" зіштовхнулося з кадровими проблемами напередодні поєдинку із суперником із Німеччини. Олександр Шовковський був змушений залишити в Україні одразу декілька футболістів.

Микола Шапаренко зіграє з перших хвилин. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Стартові склади на матч

"Гоффенгайм": Бауманн (капітан) — Акпогума, Штах, Нсокі — Гендрі, Бішоф, Грилліч, Просс — Крамарич, Мерштедт, Гложек.

Тренер: Пеллегріно Матараццо.

"Динамо": Бущан (капітан) — Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак — Михайленко, Бражко, Шапаренко — Кабаєв, Ванат, Волошин.

Тренер: Олександр Шовковський.

Нагадаємо, колишній футболіст "Динамо" Ілля Забарний може продовжити кар'єру в "Баварії", якій потрібен молодий захисник із гарним пасом.

А півзахисник "Жирони" Віктор Циганков отримав нову травму в матчі Ліги чемпіонів та вибув як мінімум на кілька тижнів.