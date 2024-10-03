Гоффенгайм — Динамо — стартові склади на матч Ліги Європи

Шовковський випустив атакувальний склад на матч із Гоффенгаймом у Лізі Європи
У рамках другого туру основного етапу Ліги Європи "Динамо" зіграє з "Гоффенгаймом". Київська команда хоче взяти реванш за поразку від "Лаціо" у першому матчі на турнірі.
Обидва тренери вже представили стартові склади своїх команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Київське "Динамо" зіштовхнулося з кадровими проблемами напередодні поєдинку із суперником із Німеччини. Олександр Шовковський був змушений залишити в Україні одразу декілька футболістів.
Стартові склади на матч
"Гоффенгайм": Бауманн (капітан) — Акпогума, Штах, Нсокі — Гендрі, Бішоф, Грилліч, Просс — Крамарич, Мерштедт, Гложек.
Тренер: Пеллегріно Матараццо.
"Динамо": Бущан (капітан) — Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак — Михайленко, Бражко, Шапаренко — Кабаєв, Ванат, Волошин.
Тренер: Олександр Шовковський.
Нагадаємо, колишній футболіст "Динамо" Ілля Забарний може продовжити кар'єру в "Баварії", якій потрібен молодий захисник із гарним пасом.
А півзахисник "Жирони" Віктор Циганков отримав нову травму в матчі Ліги чемпіонів та вибув як мінімум на кілька тижнів.
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