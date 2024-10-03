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Дружина Буяльського скинула одяг і показала себе на публіку — фото

3 жовтня 2024 07:15
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Дружина Віталія Буяльського показала струнке тіло та спокусливий образ
Дружина Віталія Буяльського Аліна. Фото: instagram.com/buialska.alina/
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

Дружина атакувального півзахисника київського "Динамо" та резервного складу збірної України Віталія Буяльського не соромиться показувати своє гарне тіло. При цьому вона не робить цього цілеспрямовано, як інші дружини футболістів.

За допомогою сторінки Instagram Аліни Буяльської ми покажемо, як виглядає дружина футболіста.

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Буяльська в Instagram має особистий блог на 27,2 тисячі підписників. Попри інтерес публіки, дівчина активно його не веде.

Дружина Віталія Буяльського
Дружина Віталія Буяльського Аліна. Фото: instagram.com/buialska.alina/
Дружина Віталія Буяльського
Аліна та Віталій Буяльські. Фото: instagram.com/buialska.alina/

Дружина у Буяльського дуже спокуслива

У своїй останній публікації Аліна Буяльська постала у спокусливому образі, який показує гарні стрункі ноги, глибоке декольте та кубики на животі.

У зірки "Динамо" дружина мініатюрна, спортивна, сексуальна та їй гріх скаржитися на красу рис свого обличчя.

Дружина Віталія Буяльського
Дружина Віталія Буяльського Аліна. Фото: instagram.com/buialska.alina/
Дружина Віталія Буяльського
Дружина Віталія Буяльського Аліна. Фото: instagram.com/buialska.alina/

Віталій Буяльський є капітаном "Динамо", але цього сезону втратив статус основного гравця. Це пов'язано з приходом до команди Олександра Піхаленка та змін у тактичній побудові. Футболіст у січні-вересні зіграв у десяти матчах, де забив два м'ячі. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 5 млн євро.

Нагадаємо, раніше Буяльський отримав травму та не зможе допомогти "Динамо" у матчі Ліги Європи.

Також скинула свій одяг та показала форми дружина Георгія Судакова.

футбол Збірна України з футболу Динамо Віталій Буяльський дружини футболістів

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08:26 Україна має намір зберегти перевагу над Росією у кількості дронів, — ISW

08:22 Ізраїль вдарив по центру Бейруту, є загиблі — ЗМІ

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

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