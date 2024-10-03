Дружина Віталія Буяльського показала струнке тіло та спокусливий образ

Дружина Буяльського скинула одяг і показала себе на публіку — фото
Дружина атакувального півзахисника київського "Динамо" та резервного складу збірної України Віталія Буяльського не соромиться показувати своє гарне тіло. При цьому вона не робить цього цілеспрямовано, як інші дружини футболістів.
За допомогою сторінки Instagram Аліни Буяльської ми покажемо, як виглядає дружина футболіста.
Буяльська в Instagram має особистий блог на 27,2 тисячі підписників. Попри інтерес публіки, дівчина активно його не веде.
Дружина у Буяльського дуже спокуслива
У своїй останній публікації Аліна Буяльська постала у спокусливому образі, який показує гарні стрункі ноги, глибоке декольте та кубики на животі.
У зірки "Динамо" дружина мініатюрна, спортивна, сексуальна та їй гріх скаржитися на красу рис свого обличчя.
Віталій Буяльський є капітаном "Динамо", але цього сезону втратив статус основного гравця. Це пов'язано з приходом до команди Олександра Піхаленка та змін у тактичній побудові. Футболіст у січні-вересні зіграв у десяти матчах, де забив два м'ячі. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 5 млн євро.
Нагадаємо, раніше Буяльський отримав травму та не зможе допомогти "Динамо" у матчі Ліги Європи.
Також скинула свій одяг та показала форми дружина Георгія Судакова.
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