Дружина Віталія Буяльського показала струнке тіло та спокусливий образ

Дружина Віталія Буяльського Аліна. Фото: instagram.com/buialska.alina/

Дружина атакувального півзахисника київського "Динамо" та резервного складу збірної України Віталія Буяльського не соромиться показувати своє гарне тіло. При цьому вона не робить цього цілеспрямовано, як інші дружини футболістів.

За допомогою сторінки Instagram Аліни Буяльської ми покажемо, як виглядає дружина футболіста.

Читайте також:

Буяльська в Instagram має особистий блог на 27,2 тисячі підписників. Попри інтерес публіки, дівчина активно його не веде.

Дружина Віталія Буяльського Аліна. Фото: instagram.com/buialska.alina/

Аліна та Віталій Буяльські. Фото: instagram.com/buialska.alina/

Дружина у Буяльського дуже спокуслива

У своїй останній публікації Аліна Буяльська постала у спокусливому образі, який показує гарні стрункі ноги, глибоке декольте та кубики на животі.

У зірки "Динамо" дружина мініатюрна, спортивна, сексуальна та їй гріх скаржитися на красу рис свого обличчя.

Дружина Віталія Буяльського Аліна. Фото: instagram.com/buialska.alina/

Дружина Віталія Буяльського Аліна. Фото: instagram.com/buialska.alina/

Віталій Буяльський є капітаном "Динамо", але цього сезону втратив статус основного гравця. Це пов'язано з приходом до команди Олександра Піхаленка та змін у тактичній побудові. Футболіст у січні-вересні зіграв у десяти матчах, де забив два м'ячі. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 5 млн євро.

Нагадаємо, раніше Буяльський отримав травму та не зможе допомогти "Динамо" у матчі Ліги Європи.

Також скинула свій одяг та показала форми дружина Георгія Судакова.