Жена Виталия Буяльского показала стройное тело и соблазнительный образ

Жена Виталия Буяльского Алина. Фото: instagram.com/buialska.alina/

Жена атакующего полузащитника киевского "Динамо" и резервного состава сборной Украины Виталия Буяльского не стесняется показывать свое красивое тело. При этом она не делает этого целенаправленно, как другие жены футболистов.

С помощью страницы Instagram Алины Буяльской мы покажем, как выглядит жена футболиста.

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У Буяльской в Instagram есть личный блог на 27,2 тысячи подписчиков. Несмотря на интерес публики девушка активно его не ведет.

Жена Виталия Буяльского Алина. Фото: instagram.com/buialska.alina/

Алина и Виталий Буяльские. Фото: instagram.com/buialska.alina/

Жена у Буяльского очень соблазнительная

В своей последней публикации Алина Буяльская предстала в соблазнительном образе, который показывает красивые стройные ноги, глубокое декольте и накаченные кубики на животе.

У звезды "Динамо" жена миниатюрная, спортивная, сексуальная и ей грех жаловаться на красоту своего лица.

Жена Виталия Буяльского Алина. Фото: instagram.com/buialska.alina/

Жена Виталия Буяльского Алина. Фото: instagram.com/buialska.alina/

Виталий Буяльский является капитаном "Динамо", но в текущем сезоне потерял статус основного игрока. Это связано с приходом в команду Александра Пихаленка и изменениями в тактическом построении. Футболист в январе-сентября сыграл в десяти матчах, где забил два мяча. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 5 млн евро.

Напомним, ранее Буяльский получил травму и не сможет помочь "Динамо" в матче Лиги Европы.

Также сбросила свою одежду и показала формы жена Георгия Судакова.