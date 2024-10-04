Шовковский назвал главную причину поражений Динамо в Лиге Европы

Александр Шовковский во время матча. Фото: Reuters/Heiko Becker

Киевское "Динамо" провело второй матч основного раунда Лиги Европы. Украинская команда сыграла с "Хоффенхаймом" более уверенно, чем с "Лацио" до этого, но все равно проиграла.

Александр Шовковский прокомментировал фиаско "бело-синих" в интервью официальному сайту "Динамо".

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Подопечные Александра Шовковского создали несколько моментов у ворот соперника из Германии и долгое время лидировали по проценту владения мячом. Однако в каждом из таймов "Динамо" пропустило по голу от Адама Гложека.

Владислав Дубинчак борется за мяч с соперником. Фото: Reuters/Heiko Becker

Что Шовковский сказал о матче

"Динамо" не забило ни одного мяча за два матча Лиги Европы. Александр Шовковский считает реализацию моментов одной из главных причин неудач киевской команды в еврокубках. Именно киевляне первыми могли открыть счет в поединке с "Хоффенхаймом" после того, как Бражко нанес сильный удар с 35 метров уже на десятой минуте игры.

"В последнее время футбол, как и вся наша страна, выживает. Не идет речь о том, чтобы мы могли улучшаться или совершенствоваться. Мы должны, в первую очередь, выжить. Это касается многих вопросов. Мы не можем привлечь квалифицированных легионеров, не можем нормально готовиться. Это объективные причины. В такой ситуации, чтобы становиться сильнее, нужно играть с соперниками, которые сильнее нас", — объяснил Шовковский.

Тренер ценит опыт, который футболисты "Динамо" получают в матчах с командами из лучших чемпионатов Европы. Он пообещал, что игроки будут делать все возможное, чтобы демонстрировать свои лучшие качества в каждом матче.

Напомним, бывший футболист "Динамо" Юрий Максимов поделился мнением о причине неудач команды в матчах Лиги Европы.

А защитник сборной Украины Александр Зинченко может покинуть "Арсенал" уже в конце текущего года.