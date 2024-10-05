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Федецький не вірить у шанси Шахтаря та Динамо вийти у плей-офф єврокубків

5 жовтня 2024 10:19
Сергій Романчук - Редактор
Федецький вважає, що Динамо та Шахтар зможуть набрати очки у єврокубках
Артем Бондаренко під час матчу Ліги чемпіонів. Фото: пресслужба "Шахтаря"
Сергій Романчук - Редактор

Колишній захисник збірної України Артем Федецький поділився думкою про виступ київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" у єврокубках. Експерт вірить у те, що ці команди зможуть набрати очки у Лізі чемпіонів та Лізі Європи.

Федецький чекає від українських команд змістовну гру у матчах із грандами європейського футболу, повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".

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У чотирьох матчах до основних етапів єврокубків "Динамо" та "Шахтар" зуміли набрати лише один бал на двох. При цьому українські команди не забили жодного голу. Артем Федецький вважає, що підопічним Олександра Шовковського та Маріно Пушича буде складно битися за плей-офф турнірів, але забиті голи та перемоги ще будуть.

Маріно Пушич
Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич. Фото: пресслужба клубу

Федецький зробив прогноз на "Динамо" та "Шахтар"

Колишній захисник збірної України вважає провалом виступ двох грандів УПЛ у єврокубках. Проте Артем Федецький вірить, що в наступних турах Ліги чемпіонів та Ліги Європи ситуація може змінитись на краще.

"Як мінімум, вдасться забити, а максимум — отримаємо якісь очки. Зазвичай проти серйозних клубів нам нема на що розраховувати, але це може стати переломним моментом. У цих матчах і нічийні результати будуть позитивними. Іноді проти грандів простіше отримати результат з ігрового погляду, ніж проти середняків", — пояснив Федецький.

Динамо Київ
Футболісти "Динамо" (Київ) перед матчем. Фото: пресслужба клубу

"Динамо" зустрінеться з "Ромою" в Італії у наступному турі Ліги Європи. "Шахтар" чекає на протистояння з "Арсеналом" у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, стали відомі дата та час проведення центрального матчу 11 туру УПЛ, у якому "Динамо" прийме "Шахтар".

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо вважає, що "Динамо" немає на що розраховувати в єврокубках найближчим часом.

спорт футбол ФК Шахтар Динамо Артем Федецький

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